Πώς ξεκινάς μια δύσκολη συζήτηση με τον σύντροφό σου χωρίς αυτή να καταλήξει σε καβγά

Υπάρχουν συζητήσεις που τις κουβαλάς μέσα σου για μέρες, τις κάνεις πρόβα ενώ οδηγείς, μαγειρεύεις ή προσπαθείς να κοιμηθείς και, όταν φτάνει η στιγμή να μιλήσεις, ξεκινάς με το αθώο «θέλω να σου πω κάτι» και μέσα σε λίγα λεπτά υπερασπίζεσαι ολόκληρη την προσωπικότητά σου. Μια δύσκολη συζήτηση, όμως, δεν καταλήγει αναγκαστικά σε καυγά. Ο τρόπος με τον οποίο την ανοίγεις επηρεάζει σημαντικά και τη συνέχεια. Αν μπεις με κατηγορίες, ο άλλος θα ακούσει επίθεση, ακόμη κι αν πίσω από τα λόγια σου υπάρχει στενοχώρια. Αν μπεις με ειλικρίνεια, σαφήνεια και διάθεση να καταλάβεις, δημιουργείς χώρο για επικοινωνία. Δεν χρειάζεται να βρεις τις τέλειες λέξεις, χρειάζεται να ξέρεις τι πραγματικά θέλεις να πεις.

Διάλεξε τη στιγμή, όχι την ώρα της έκρηξης

Το σωστό θέμα στη λάθος στιγμή μπορεί να γίνει μια πολύ λάθος συζήτηση. Αν ο άλλος μόλις γύρισε εξαντλημένος, αν εσύ είσαι ήδη θυμωμένος ή αν προσπαθείτε παράλληλα να ταΐσετε τα παιδιά και να βρείτε ποιος εξαφάνισε το τηλεκοντρόλ, μάλλον δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Περίμενε μέχρι να μπορείτε να μιλήσετε χωρίς βιασύνη και περισπασμούς, αλλά μην αναβάλλεις το θέμα επ’ αόριστον. Μπορείς να πεις, «Υπάρχει κάτι που με απασχολεί και θα ήθελα να το συζητήσουμε όταν θα είμαστε πιο ήρεμοι». Έτσι δεν αιφνιδιάζεις τον άλλον και δεν τον βάζεις αμέσως σε θέση άμυνας. Η επιλογή της στιγμής δεν είναι υπεκφυγή, είναι μέρος της ουσιαστικής επικοινωνίας.

Άκουσε την απάντηση χωρίς να ετοιμάζεις την αντεπίθεση

Μια δύσκολη συζήτηση δεν είναι επιτυχημένη μόνο όταν καταφέρνεις να πεις όσα είχες προετοιμάσει. Είναι επιτυχημένη όταν μπορείς να ακούσεις και κάτι που δεν περίμενες. Άφησε τον άλλον να εξηγήσει τη δική του πλευρά χωρίς να τον διακόπτεις σε κάθε πρόταση για να διορθώσεις τις λεπτομέρειες. Το να ακούς δεν σημαίνει ότι συμφωνείς ή ότι ακυρώνεις το δικό σου συναίσθημα. Σημαίνει ότι προσπαθείς να καταλάβεις τι συνέβη ανάμεσά σας και όχι μόνο ποιος έχει δίκιο. Κάνε ερωτήσεις, ζήτησε διευκρινίσεις και, αν η ένταση ανεβαίνει, πρότεινε μια μικρή παύση με ξεκάθαρη επιστροφή στη συζήτηση. Η απομάκρυνση για να ηρεμήσεις βοηθά, η σιωπηλή τιμωρία απλώς μεταφέρει τον καβγά αργότερα.

Δεν μπορείς να ελέγξεις απόλυτα την αντίδραση του άλλου, μπορείς όμως να αναλάβεις την ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι. Στόχος μιας δύσκολης συζήτησης δεν είναι να φύγεις κρατώντας το κύπελλο του δικαιωμένου, αλλά να έχεις πει την αλήθεια σου χωρίς να πληγώσεις επίτηδες και να έχεις ακούσει χωρίς να μικρύνεις τον άλλον. Ίσως να μη λυθούν όλα σε μία κουβέντα, ειδικά όταν το θέμα έχει ιστορία, απογοήτευση ή φόβο. Μερικές φορές η πρόοδος είναι απλώς ότι καταφέρατε να μείνετε στην ίδια συζήτηση χωρίς να γίνετε αντίπαλοι. Οι σχέσεις δεν δυναμώνουν επειδή αποφεύγεις τα δύσκολα, αλλά επειδή μαθαίνεις να τα πλησιάζεις με καθαρότητα, σεβασμό και λίγη περισσότερη τρυφερότητα από όση θεωρείς απαραίτητη.

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