Η Γεωργία Νταγάκη ταξιδεύει «Από την Κρήτη ως το άπειρο» – Μια ξεχωριστή βραδιά στη Φαιστό

Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Από την Κρήτη ως το άπειρο – 20 χρόνια μουσικής δημιουργίας» με τη Γεωργία Νταγάκη, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:00, στον χώρο στάθμευσης του Αρχαιολογικού Χώρου Φαιστού, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.



Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του της Παράλληλης Δράσης «Γυναίκες– Πολιτιστική Κληρονομιά – Δημιουργία» του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης 2026, η οποία αναδεικνύει τη γυναικεία παρουσία και δημιουργία στον πολιτισμό, συνδέοντας την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.



Η διακεκριμένη λυράρισσα, ερμηνεύτρια και δημιουργός Γεωργία Νταγάκη γιορτάζει είκοσι χρόνια αδιάλειπτης καλλιτεχνικής πορείας με μια ξεχωριστή μουσική παράσταση, στην οποία η Κρήτη, η παράδοση, η σύγχρονη δημιουργία και οι μουσικές του κόσμου συναντώνται σε έναν κοινό καλλιτεχνικό τόπο. Με την κρητική λύρα ως βασικό εκφραστικό μέσο, η Γεωργία Νταγάκη έχει διαμορφώσει μια ιδιαίτερη και αναγνωρίσιμη μουσική ταυτότητα, γεφυρώνοντας την κρητική μουσική παράδοση με σύγχρονους ήχους και επιρροές από τη world music. Στη μουσική της συνυπάρχουν η δύναμη και η ευαισθησία, η μνήμη και ο πειραματισμός, η βαθιά σύνδεση με τον τόπο και η ελευθερία της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης.



Η καλλιτεχνική της διαδρομή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η πολιτιστική κληρονομιά παραμένει ζωντανή και εξελίσσεται, μέσα από τους ανθρώπους που την υπηρετούν, την επανερμηνεύουν και την οδηγούν σε νέες δημιουργικές κατευθύνσεις.



Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια από την εικοσαετή δισκογραφική και καλλιτεχνική πορεία της, καθώς και επιλογές από τον νέο της δίσκο «Απέραντη Ευτυχία», σε μια μουσική αναδρομή που συνδέει διαφορετικές περιόδους της δημιουργίας της και αναδεικνύει τη διαχρονική δύναμη της κρητικής μουσικής μέσα από μια σύγχρονη αισθητική.



Με φόντο έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς τόπους της Κρήτης, η μουσική παράσταση δημιουργεί έναν συμβολικό διάλογο ανάμεσα στην πολιτιστική μνήμη, την παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία. Η κρητική λύρα, ως ζωντανό στοιχείο της μουσικής ταυτότητας του νησιού, γίνεται το νήμα που συνδέει το χθες με το σήμερα, αναδεικνύοντας τη συνέχεια αλλά και τη διαρκή ανανέωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.



Με τη συναυλία της Γεωργίας Νταγάκη στη Φαιστό ξεκινά ο κύκλος των εκδηλώσεων της Παράλληλης Δράσης «Γυναίκες – Πολιτιστική Κληρονομιά – Δημιουργία» που φιλοξενούνται τον Σεπτέμβριο σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της Κρήτης, δημιουργώντας έναν συμβολικό και ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην πολιτιστική κληρονομιά, τη γυναικεία δημιουργία και τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.



Η Παράλληλη Δράση τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.



Ώρα Προσέλευσης: 20:30

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