Στο ΠΑΣΟΚ οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπία Τελιγιορίδου και Λευτέρης Αβραμάκης

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Με το ΠΑΣΟΚ συστρατεύονται η πρώην βουλευτής Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο πρώην βουλευτής Σερρών του ΣΥΡΙΖΑ, Λευτέρης Αβραμάκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κινήματος.

Οι δυο τους είχαν συνάντηση, το μεσημέρι, στη Θεσσαλονίκη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη.

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