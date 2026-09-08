Στο ΠΑΣΟΚ οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπία Τελιγιορίδου και Λευτέρης Αβραμάκης

Με το ΠΑΣΟΚ συστρατεύονται η πρώην βουλευτής Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο πρώην βουλευτής Σερρών του ΣΥΡΙΖΑ, Λευτέρης Αβραμάκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κινήματος.
Οι δυο τους είχαν συνάντηση, το μεσημέρι, στη Θεσσαλονίκη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη.
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