Συντάξεις: Ποιοι συνταξιούχοι χάνουν τα 400 ευρώ τον Νοέμβριο

Ένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ ήταν και η αύξηση του επιδόματος των συνταξιούχων στα 400 ευρώ, το οποίο είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και χωρίς κρατήσεις και θα καταβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου.

Το συγκεκριμένο ποσό αποτελεί ετήσια ενίσχυση και όχι μόνιμη αύξηση της σύνταξης.

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τον Δεκέμβριο του 2025 και λαμβάνουν οριστική σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας έως τον Σεπτέμβριο του 2026. Καταργούνται δηλαδή τα εισοδηματικά κριτήρια που ίσχυαν μέχρι σήμερα για το επίδομα Νοεμβρίου και για όσους είναι άνω των 65 ετών.

Ωστόσο, σημαντικός αριθμός πολιτών μένει εκτός των σχετικών καταβολών, καθώς βασική προϋπόθεση για την είσπραξη του βοηθήματος τον προσεχή Νοέμβριο είναι οι δικαιούχοι να λαμβάνουν οριστική κύρια σύνταξη και να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Εξαιτίας αυτού του αυστηρού ηλικιακού κριτηρίου, υπολογίζεται ότι πάνω από 300.000 συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών αποκλείονται αυτομάτως από την ενίσχυση.

Από τον κανόνα αυτόν εξαιρούνται μόνο οι ειδικές προβλέψεις της νομοθεσίας, όπως στις περιπτώσεις συντάξεων χηρείας όπου το όριο διαμορφώνεται στα 60 έτη, καθώς και για συγκεκριμένες κατηγορίες αναπήρων και ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Δημιουργείται επίσης το εξής παράδοξο. Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με υψηλές συντάξεις λαμβάνουν κανονικά τα 400 ευρώ, ενώ χαμηλοσυνταξιούχοι με πενιχρές συντάξεις αλλά κάτω από το ηλικιακό όριο των 65 ετών δεν θα λάβουν ούτε ευρώ, με εξαίρεση τους συνταξιούχους χηρείας και αναπηρικών επιδομάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

"Καζάνι που βράζει" η Χερσόνησος και οι γύρω περιοχές για το νέο λατομείο

Ηράκλειο: Τον τράβηξε ο αστυνομικός δευτερόλεπτα πριν πέσει από την γέφυρα

Κρήτη: Πέρασε πάνω από τα κολωνάκια του ΒΟΑΚ και μετά έριξε το αυτοκίνητο στη θάλασσα