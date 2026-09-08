Χανιά: Ποιοι χρησιμοποιούν παράνομα το όνομα και το λογότυπο του Κινήματος "ΕΛΠΙΔΑ"

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Ξεκάθαρη θέση παίρνει το Συντονιστικό Τοπικό Συμβούλιο Χανίων του Κινήματος «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού» σχετικά με ανεπίσημα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, βάζοντας παράλληλα τα πράγματα στη θέση τους ενόψει της επικείμενης συνέλευσης της 16ης Σεπτεμβρίου.

Ακολουθεί το πλήρες άρθρο με βάση την επίσημη τοποθέτηση του Κινήματος:

Σε μια σημαντική διευκρινιστική παρέμβαση προχώρησε το Συντονιστικό Τοπικό Συμβούλιο Χανίων του Κινήματος «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού», με σκοπό την αποφυγή παρερμηνειών και την προστασία της επίσημης εικόνας του Κινήματος στην τοπική κοινωνία.

Φρένο σε ανεπίσημα δημοσιεύματα και λογότυπα

Το Τοπικό Συμβούλιο καταγγέλλει ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έντονη κινητικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τοπικά ΜΜΕ, όπου κυκλοφορούν ανακοινώσεις και προσκλήσεις που φέρουν το όνομα και το λογότυπο του Κινήματος «ΕΛΠΙΔΑ».

Όπως ξεκαθαρίζεται, οι δημοσιεύσεις αυτές έγιναν χωρίς προηγούμενη έγκριση και δεν εκφράζουν σε καμία περίπτωση τις επίσημες θέσεις του Κινήματος ή των αρμόδιων οργάνων του.

«Σεβόμαστε απόλυτα το δικαίωμα κάθε πολίτη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του», τονίζεται στην ανακοίνωση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η προσωπική ή συλλογική έκφραση δεν αποτελεί αυτόματα και επίσημη εκπροσώπηση του Κινήματος, ειδικά όταν έρχεται σε αντίθεση με τις επίσημα διατυπωμένες θέσεις του.

Πώς θα γίνεται η έγκυρη ενημέρωση

Για την προστασία των πολιτών από παραπληροφόρηση, το Κίνημα καθιστά σαφές ότι η έγκυρη ενημέρωση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας και των εξουσιοδοτημένων οργάνων του.

Σε τοπικό επίπεδο, το Συντονιστικό Τοπικό Συμβούλιο Χανίων είναι το μόνο αρμόδιο να ενημερώνει την κοινωνία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Κλειστή η Συνέλευση της 16ης Σεπτεμβρίου

Παράλληλα, δίνονται απαραίτητες διευκρινίσεις για την προσεχή Συνέλευση στα Χανιά, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 16 Σεπτεμβρίου.

Το Συμβούλιο ξεκαθαρίζει ότι η συγκεκριμένη συνάντηση αφορά αποκλειστικά την Ολομέλεια των μελών με αντικείμενο την εσωτερική λειτουργία και οργάνωση.Συνεπώς, δεν πρόκειται για ανοιχτή δημόσια πρόσκληση για γενική πολιτική συζήτηση.

Το Κίνημα διαβεβαιώνει τους συμπολίτες του ότι για οποιαδήποτε μελλοντική ανοιχτή εκδήλωση και δημόσιο διάλογο, θα υπάρξει έγκαιρη και επίσημη ενημέρωση.Το μήνυμα της τοπικής ομάδας παραμένει ενωτικό και ξεκάθαρο: «Μία φωνή, μία συλλογική προσπάθεια, ένας κοινός στόχος».

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