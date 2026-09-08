Παξιμάδι αντί για ψωμί: Πόσο πρέπει να τρώμε;

Αν σκέφτεστε να αντικαταστήσετε το ψωμί με παξιμάδι, υπάρχει μια λεπτομέρεια που αξίζει να προσέξετε: δεν είναι σωστό να υπολογίζετε την ποσότητα με το μάτι.

Ο Εθνικός Διατροφικός Οδηγός θεωρεί ως μία μερίδα δημητριακών είτε μία φέτα ψωμί περίπου 30 γραμμαρίων είτε ένα παξιμάδι μεσαίου μεγέθους, συστήνοντας παράλληλα, όπου είναι δυνατόν, την επιλογή προϊόντων ολικής άλεσης.Το παξιμάδι, όμως, έχει χάσει μεγάλο μέρος του νερού που περιέχει το ψωμί κατά το ψήσιμο.

Έτσι, είναι πιο συμπυκνωμένο και έχει περισσότερες θερμίδες ανά γραμμάριο.Γι' αυτό ένα μεγάλο παξιμάδι δεν σημαίνει απαραίτητα και μία μερίδα. Ως πρακτικός μπούσουλας, ένα παξιμάδι περίπου 20 γραμμαρίων μπορεί να αντιστοιχεί περίπου σε μία φέτα ψωμί των 30 γραμμαρίων.

Δύο φέτες ψωμί αντιστοιχούν περίπου σε 40 γραμμάρια παξιμάδι και τρεις σε περίπου 60 γραμμάρια.Πρόκειται, ωστόσο, για ενδεικτικές ποσότητες, καθώς τα παξιμάδια διαφέρουν σημαντικά σε μέγεθος και σύσταση.

Αν θέλετε μεγαλύτερη ακρίβεια, αξίζει να ζυγίσετε μία φορά το παξιμάδι που καταναλώνετε και να συμβουλευτείτε τη διατροφική ετικέτα.Συμπέρασμα; Δεν είναι θέμα αν θα επιλέξετε ψωμί ή παξιμάδι.

Και τα δύο μπορούν να αποτελούν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής. Το σημαντικό είναι η ποσότητα και, κατά προτίμηση, η επιλογή προϊόντων ολικής άλεσης.

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