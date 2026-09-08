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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση έως τον Σεπτέμβριο του 2027 για την εξαγορά διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων

Κτήματα
clock 17:17 | 08/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Παράταση κατά ένα έτος της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων εξαγοράς διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων αποφάσισε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δίνοντας περισσότερο χρόνο στους πολίτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη σχετική δυνατότητα.

Με τη νέα ρύθμιση, η προθεσμία παρατείνεται έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2027 και αφορά όλες τις περιοχές της χώρας.

Η απόφαση του υπουργείου έρχεται με στόχο να διευκολυνθούν οι πολίτες που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, αλλά και να αντιμετωπιστούν εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν σε σχέση με δημόσια ακίνητα τα οποία κατέχονται από ιδιώτες.

Τι προβλέπει το ισχύον πλαίσιο

Η δυνατότητα εξαγοράς διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων θεσπίστηκε με τον Νόμο 5024/2023, ο οποίος καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν στη διαδικασία.

Η εξαγορά δεν αφορά αυτομάτως κάθε δημόσιο ακίνητο που βρίσκεται στην κατοχή ιδιώτη. Για την υπαγωγή στη διαδικασία θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία, ενώ η αίτηση εξετάζεται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η παράταση εκτιμάται ότι δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους δικαιούχους να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσα στο νέο χρονικό περιθώριο.

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