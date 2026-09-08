ΒΟΑΚ: Κραυγή απόγνωσης για το κυκλοφοριακό χάος - "Η ανάπτυξη απαιτεί σεβασμό στον πολίτη"

Σε μια απέραντη «παγίδα» για χιλιάδες οδηγούς έχει μετατραπεί το τελευταίο διάστημα ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), με το τμήμα από το Κοκκίνη Χάνι έως τον Καρτερό να βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων διαμαρτυριών.

Οι καθημερινές μετακινήσεις έχουν εξελιχθεί σε δοκιμασία για τα νεύρα και τις αντοχές των πολιτών, οι οποίοι εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την έλλειψη κυκλοφοριακής μέριμνας.

«Παραλυμένη» η καθημερινότητα

Εργαζόμενοι που χάνουν πολύτιμο χρόνο προσπαθώντας να φτάσουν στις δουλειές τους, μόνιμοι κάτοικοι που βλέπουν την ποιότητα ζωής τους να υποβαθμίζεται, αλλά και επαγγελματίες οδηγοί, τουριστικά λεωφορεία και αστικές συγκοινωνίες, βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με ατέλειωτες ουρές και πολύωρες καθυστερήσεις.

Η κατάσταση αυτή, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι οι πολίτες, εκτός από απώλεια χρόνου, προκαλεί έντονο εκνευρισμό και οικονομική επιβάρυνση, ενώ πλήττει άμεσα και την εικόνα του νησιού στους ξένους επισκέπτες.

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«Απαραίτητα τα έργα, αλλά με σεβασμό στον πολίτη»

Το μήνυμα της τοπικής κοινωνίας είναι σαφές και δεν εμπεριέχει στοιχεία στείρας άρνησης. «Δεν είμαστε αντίθετοι στα έργα, λέει σε ανοιχτή επιστολή της αναγνώστρια του ekriti.gr και συνεχίζοντας επισημαίνει:

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την ανάγκη για σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές». «Αυτό που ζητάμε δεν είναι να σταματήσουν οι εργασίες, αλλά να γίνουν με καλύτερο σχεδιασμό, σωστή οργάνωση και σεβασμό σε όσους χρησιμοποιούν καθημερινά τον δρόμο. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να ισοπεδώνει την καθημερινότητά μας».

Οι πολίτες απευθύνουν πλέον έκκληση στους αρμόδιους φορείς –την Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Υποδομών– ζητώντας να εξετάσουν άμεσα την κατάσταση και να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Μεταξύ των λύσεων που προτείνονται ανεπίσημα από τους ίδιους τους οδηγούς είναι η παρουσία τροχονόμων σε κομβικά σημεία τις ώρες αιχμής, ο καλύτερος συντονισμός των φάσεων των έργων, ακόμα και η μεταφορά ορισμένων εργασιών κατά τις νυχτερινές ώρες.

Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι αν οι αρμόδιοι θα εισακούσουν τις φωνές των πολιτών, αποδεικνύοντας ότι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών της Κρήτης μπορεί να προχωρήσει συμβαδίζοντας με τον σεβασμό στον άνθρωπο και στις ανάγκες της καθημερινής ζωής.

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