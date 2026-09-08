Το ΠΑΓΝΗ κάνει έκκληση για αίμα: Στην πλατεία Δασκαλογιάννη σήμερα η εθελοντική αιμοδοσία

Σήμα κινδύνου για τα αποθέματα αίματος εκπέμπει το ΠΑΓΝΗ, απευθύνοντας έκκληση προς όλους τους πολίτες να βοηθήσουν στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών.



Η καλοκαιρινή περίοδος, σε συνδυασμό με την κατακόρυφη αύξηση της τουριστικής κίνησης στο νησί, έχει οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση για αίμα.



Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνεται σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, εκτός νοσοκομείου εθελοντική αιμοδοσία στην πλατεία Δασκαλογιάννη, από τις 17:30 έως τις 20:00.

Το ωράριο στο ΠΑΓΝΗ

Οι ανάγκες για μεταγγίσεις αίματος δεν σταματούν ποτέ, καθώς καθημερινά νοσηλεύονται συνάνθρωποί μας που δίνουν μάχη για τη ζωή τους, είτε πρόκειται για προγραμματισμένες και έκτακτες χειρουργικές επεμβάσεις, είτε για την αντιμετώπιση σοβαρών χρόνιων και οξέων περιστατικών.

Η επάρκεια των αποθεμάτων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Πέραν της σημερινής δράσης στο κέντρο της πόλης, το τμήμα Αιμοδοσίας του ΠΑΓΝΗ, το οποίο στεγάζεται στο υπόγειο του νοσοκομείου, υποδέχεται καθημερινά τους εθελοντές αιμοδότες,Δευτέρα έως Παρασκευή.

Πρωινό ωράριο: 08:30 – 14:00



Απογευματινό ωράριο: 16:30 – 20:00

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια απλή, ανώδυνη, αλλά ανεκτίμητη πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης.



Λίγα μόλις λεπτά από τον χρόνο κάθε συμπολίτη μας μπορούν να αποδειχθούν σωτήρια για έναν συνάνθρωπό μας που βρίσκεται σε κρίσιμη στιγμή.



Καλούνται όσοι έχουν τη δυνατότητα, να ανταποκριθούν στο κάλεσμα και να προσφέρουν το πολυτιμότερο δώρο ζωής.

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