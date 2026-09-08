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GOSSIP - LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Αντιδρά σε ψευδή δημοσιεύματα για την εγκυμοσύνη της

μπάρκα
clock 14:00 | 08/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Δανάη Μπάρκα καταγγέλλει ψευδή δημοσιεύματα που αφορούν την εγκυμοσύνη της και ανακοινώνει ότι αναμένεται να κινηθεί νομικά απέναντι σε όσες ιστοσελίδες αναπαράγουν μη έγκυρες πληροφορίες για το πρόσωπό της.

Όπως αναφέρει υπάρχουν στο διαδίκτυο άρθρα που κάνουν λόγο για προβλήματα κύησης, αλλά και για πιθανά ονόματα που αναμένεται να χαρίσει στο παιδί της.

«Παιδιά, μη διαβάζεται αυτές τις γελοιότητες. Σε αυτά τα ντροπιαστικά site που εμφανίζονται σε Facebook & Instagram χωρίς δημοσιογράφους με όνομα κλπ κλπ. Μη δίνεται κλικ. Έρχεται η στιγμή που θα κινηθώ νομικά σε αυτά γιατί κουράστηκα πλέον, αλλά τώρα παρά έγινε, ειδικά όταν γράφουν θέματα υγείας και τα βλέπουν οι άνθρωποί μου», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της.

μπαρκα

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