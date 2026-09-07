ΚΚΕ: Στη Βουλή η απαίτηση της ΑΑΔΕ για συναίνεση σε συμψηφισμούς αγροτικών ενισχύσεων

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στη Βουλή φέρνουν 11 βουλευτές του ΚΚΕ το ζήτημα της διαδικασίας υποβολής του ΟΣΔΕ 2026 και ειδικότερα την απαίτηση που, όπως καταγγέλλουν, τίθεται στους παραγωγούς για συναίνεση σε πιθανές παρακρατήσεις και συμψηφισμούς των αγροτικών ενισχύσεων.

Με ερώτησή τους προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι βουλευτές κάνουν λόγο για «υποχρεωτική συναίνεση», υποστηρίζοντας ότι η ΑΑΔΕ συνδέει την αποδοχή σχετικού όρου με την οριστικοποίηση της αίτησης ΟΣΔΕ 2026.

Καταγγελία για «παγίδα» μέσω του ΟΣΔΕ

Σύμφωνα με τους βουλευτές, οι αγροτικές ενισχύσεις προστατεύονται από διατάξεις που προβλέπουν περιορισμούς στην κατάσχεση, την παρακράτηση και τον συμψηφισμό τους με οφειλές προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους φορείς.

Ωστόσο, υποστηρίζουν ότι μέσω της διαδικασίας του myAGRO ζητείται από τους παραγωγούς να αποδεχθούν όρο, σύμφωνα με τον οποίο η ΑΑΔΕ δύναται να πραγματοποιεί παρακρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή ασφαλιστικών φορέων μετά την καταβολή της ενίσχυσης.

Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη διαδικασία «καταχρηστική», υποστηρίζοντας ότι η συναίνεση που παρουσιάζεται ως οικειοθελής μετατρέπεται στην πράξη σε προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αίτησης ΟΣΔΕ.

«Φοροεισπρακτικός μηχανισμός»

Οι βουλευτές συνδέουν την εξέλιξη αυτή με την υπαγωγή των διαδικασιών του ΟΣΔΕ στην ΑΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός δεν εξυπηρετεί μόνο την ψηφιακή διαχείριση των αιτήσεων, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και ως εργαλείο είσπραξης οφειλών από τους αγρότες.

Στην ερώτησή τους κάνουν λόγο για προσπάθεια παράκαμψης του ακατάσχετου των αγροτικών ενισχύσεων και υποστηρίζουν ότι οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια διαδικασία που τους πιέζει να συναινέσουν σε συμψηφισμούς προκειμένου να ολοκληρώσουν την αίτησή τους.

Τα ερωτήματα προς την κυβέρνηση

Οι βουλευτές του ΚΚΕ ζητούν από τους αρμόδιους υπουργούς να απαντήσουν:

Με ποιο νομικό πλαίσιο η ΑΑΔΕ συνδέει τη συναίνεση σε συμψηφισμούς με την οριστικοποίηση του ΟΣΔΕ 2026.

Αν η υπαγωγή του ΟΣΔΕ στην ΑΑΔΕ συνδέεται με τη λειτουργία ενός μηχανισμού είσπραξης οφειλών από τους αγρότες.

Αν η κυβέρνηση προτίθεται να αποσύρει άμεσα τον συγκεκριμένο όρο, διασφαλίζοντας ότι δεν θα επιβάλλονται παρακρατήσεις ή υποχρεωτικοί συμψηφισμοί στις αγροτικές ενισχύσεις.

Την ερώτηση υπογράφουν οι βουλευτές του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς, Γιάννης Δελής, Νίκος Έξαρχος, Νίκος Καραθανασόπουλος, Μαρία Κομνηνάκα, Γιώργος Λαμπρούλης, Διαμάντω Μανωλάκου, Γιώργος Μαρίνος, Νίκος Παπαναστάσης, Θανάσης Παφίλης, Λεωνίδας Στολτίδης και Μανώλης Συντυχάκης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Yeni Safak: Ο Καλίν είπε στην Αθήνα πως η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα στο Αιγαίο