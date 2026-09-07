Ηράκλειο: Έσβησε ξαφνικά στα 67 του ο συνταξιούχος της ΔΕΗ Χαρίλαος Κριτσωτάκης

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Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου και στο χωριό Ίνι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ο αιφνίδιος θάνατος του 67χρονου Χαρίλαου Κριτσωτάκη.

Ο συνταξιούχος της ΔΕΗ και πρώην παράγοντας του τμήματος βόλεϊ της ΓΕΗ έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του, μετατρέποντας τις ευχές των δικών του ανθρώπων σε ανείπωτο πόνο.

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