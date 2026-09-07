Κρήτη: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο γυναίκα που προσπάθησε να αυτοκτονήσει

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το μεσημέρι στις Αρχές στα Χανιά, μετά από περιστατικό απόπειρας αυτοκτονίας μιας 66χρονης γυναίκας στην περιοχή του Δαράτσου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ekriti.gr η γυναίκα φέρεται να προκάλεσε τραυματισμούς στα χέρια της.
Εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων.
Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται καλή, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
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