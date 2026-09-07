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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο γυναίκα που προσπάθησε να αυτοκτονήσει

απόγνωση γυναίκας
clock 13:38 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το μεσημέρι στις Αρχές στα Χανιά, μετά από περιστατικό απόπειρας αυτοκτονίας μιας 66χρονης γυναίκας στην περιοχή του Δαράτσου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ekriti.gr η γυναίκα φέρεται να προκάλεσε τραυματισμούς στα χέρια της.

Εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων.

Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται καλή, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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