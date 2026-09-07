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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοκάρουν τα στοιχεία για τη φρίκη στην Κυψέλη: «Χτυπούσαν το βρέφος με δύο μαχαίρια στον ύπνο του»

Κυψέλη
clock 14:07 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τα ευρήματα δείχνουν πως το άτυχο αγοράκι δέχτηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα με δύο διαφορετικά μαχαίρια, διαψεύδοντας για μια ακόμη φορά τους ισχυρισμούς του πατέρα, όπως αναφέρει το Star.

Κυψέλη: «Χτυπούσαν το βρέφος με δύο διαφορετικά μαχαίρια στον ύπνο του»

«O κατηγορούμενος είπε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία αποδεικνύεται από την ιατροδικαστική ότι δεν ισχύουν. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν μόνος του. Ήταν και με άλλο άτομο, προφανώς με τη σύζυγό του, διότι δύο μαχαίρια λένε οι αρχές, δύο χέρια. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πολύ σοβαρό και ιδιαίτερο έγκλημα, από δύο ανθρώπους με δύο διαφορετικά μαχαίρια, το ένα από αυτά πριονωτό. Το βρέφος κοιμόταν εκείνη τη στιγμή και ήταν μπρούμυτα», ανέφερε ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας.

«Ανιψιός μου είναι. Στεναχωρήθηκα πολύ. Εντάξει, τρώγανε τα παιδιά , δε μένανε νηστικά, ούτε τα κακομεταχειρίζονταν , μια χαρά ήτανε. Τα αγάπαγε τα παιδιά του , αλλά αυτό που έκανε δεν το περίμενα. Δεν ξέρω, όταν είσαι σε βαθιά ναρκωτικά…», είπε ο θείος του 43χρονου κατηγορούμενου, Δημήτρης Λυγγόπουλος.

Κυψέλη: Την Τρίτη η απολογίες του ζευγαριού για τον θάνατο του βρέφους

Ο  43χρονος Έλληνας και η 37χρονη Γερμανίδα σύντροφος του, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αναμένεται να απολογηθούν την αύριο, Τρίτη 8/9. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και ο 26χρονος Αφγανός, που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το 15χρονο κορίτσι της οικογένειας και αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με ανήλικο.

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