ΔΕΥ.07 Σεπ 2026 00:38
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Τζομπανάκη: "Ήρθε η πεντάμορφη βιόλα μας και μοσχομύρισε η ζήση μου"

α
clock 12:00 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά έγιναν γονείς για δεύτερη φορά. Η Μαρία Τζομπανάκη μίλησε στην εφημερίδα Real Life και δεν έκρυψε πόσο ευτυχισμένη είναι για τον ερχομό της εγγονούλας της.

«Ήρθε ο Αχιλλέας μας ο λατρευτός και μέρωσε η ψυχή μου. Ήρθε και η πεντάμορφη βιόλα μας και μοσχομύρισε η ζήση μου! Ο Θεός ζωγράφισε την αγάπη μέσα μου με τα δυο τους!».

«Μοιάζει στον Ορφέα και έχει και τα χείλη μου!», ήταν τα λόγια της ηθοποιού.

Διαβάστε επίσης 

Μουτσινάς: Ο διαφορετικός απολογισμός για τα γενέθλιά του

Καραμπέτη: «Για κάθε γυναίκα που βιάζεται, κακοποιείται ή δολοφονείται είναι σαν υφίσταμαι το ίδιο κι εγώ»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ορφέας Αυγουστίδης Μαρία Τζομπανάκη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis