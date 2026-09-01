Τζομπανάκη: "Ήρθε η πεντάμορφη βιόλα μας και μοσχομύρισε η ζήση μου"

Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά έγιναν γονείς για δεύτερη φορά. Η Μαρία Τζομπανάκη μίλησε στην εφημερίδα Real Life και δεν έκρυψε πόσο ευτυχισμένη είναι για τον ερχομό της εγγονούλας της.

«Ήρθε ο Αχιλλέας μας ο λατρευτός και μέρωσε η ψυχή μου. Ήρθε και η πεντάμορφη βιόλα μας και μοσχομύρισε η ζήση μου! Ο Θεός ζωγράφισε την αγάπη μέσα μου με τα δυο τους!».

«Μοιάζει στον Ορφέα και έχει και τα χείλη μου!», ήταν τα λόγια της ηθοποιού.

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