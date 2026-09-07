Yeni Safak: Ο Καλίν είπε στην Αθήνα πως η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα στο Αιγαίο

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Safak έγραψε το Σάββατο πως ο διοικητής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών (ΜΙΤ) Ιμπραήμ Καλίν μετέφερε στην Αθήνα το μήνυμα πως «η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα στο Αιγαίο και τη στρατιωτικοποίηση των νησιών», κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, η Yeni Safak ανέφερε πως ο Καλίν επισήμανε τα εξής: «Η Τουρκία θέλει να διατηρήσει την εποικοδομητική της προσέγγιση σε σχέση με την Ελλάδα, ωστόσο θα διατηρήσει σταθερή τη στάση απέναντι στα δικαιώματα και τα συμφέροντά της.

Η Τουρκία θέλει να αναπτύξει τομείς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ωστόσο δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία τετελεσμένων μέσω μονομερών βημάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δεν θα δεχτεί τη διατάραξη του status quo στο Αιγαίο μέσω της στρατιωτικοποίησης των νησιών.

Είναι λάθος δρόμος η προσπάθεια της Ελλάδας να δημιουργήσει μια νέα γραμμή ασφαλείας στην περιοχή μέσω του Ισραήλ. H Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για την Ελλάδα, ωστόσο παρά την καλή πίστη, δεν θα επιτρέψει εξελίξεις που θα έβλαπταν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της».

Για την ώρα δεν έχει διαψευστεί το εν λόγω δημοσίευμα για τα μηνύματα που μετέφερε ο Ιμπραήμ Καλίν στην Αθήνα, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ήρθε το μήνυμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που είχε ανάλογο ύφος.

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