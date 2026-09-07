Θεσσαλονίκη: 13χρονη έπεσε από παράθυρο ξενοδοχείου

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Σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύεται ένα 13χρονο κορίτσι, το οποίο έπεσε από παράθυρο ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Τι συνέβη

Σύμφωνα με το emakedonia, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04:00, στην οδό Μοναστηρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ανήλικο κορίτσι έπεσε πιθανότατα από τον πέμπτο όροφο σε μια πρασιά που βρίσκεται πίσω από το ξενοδοχείο με αποτέλεσμα να στηθεί επιχείρηση για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Άμεσα έφτασαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με επτά πυροσβέστες που κατάφεραν να μεταφέρουν την τραυματία στο ασθενοφόρο.

Η 13χρονη παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και συνοδεία κινητής μονάδας, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται έχοντας υποστεί πολλαπλά κατάγματα.

Τι ερευνούν οι αρχές

Σύμφωνα τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών η 13χρονη ενδεχομένως βρισκόταν σε δωμάτιο του ξενοδοχείου μαζί με δύο άλλα άτομα. Όταν έγιναν αντιληπτοί, πιθανότατα προσπάθησαν να διαφύγουν με την ανήλικη να πέφτει από τον 5ο όροφο.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Τη διερεύνηση του περιστατικού έχει αναλάβει το Α.Τ. Λευκού Πύργου.

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