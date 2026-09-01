Ρέμος: Αντιδράσεις για τη σκηνή μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή το στήσιμο της εντυπωσιακής σκηνής για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου.

Πιο συγκεκριμένα, η σκηνή έχει στηθεί μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Θεσσαλονίκης, με την εικόνα να προκαλεί αντιδράσεις και σχόλια.

Μετά τις αντιδράσεις, η Galaxias Live Production, η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου, εξέδωσε ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας πως έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

«Βρισκόμενοι στην τελική ευθεία για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, στις 12 Σεπτεμβρίου, όλες οι εργασίες έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται με απόλυτο σεβασμό στην πόλη. Η συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου είναι μια μεγάλη γιορτή, ανοιχτή σε όλους, με ελεύθερη είσοδο, με στόχο να ενώσει τον κόσμο, να τιμήσει και να γιορτάσει τη Θεσσαλονίκη, να αναδείξει την ιστορία και τα σύμβολά της στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε ό,τι αφορά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του. Παράλληλα, με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, έχει σχεδιαστεί η ανάδειξή του, ώστε, τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου, η εμβληματική εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της Παραλίας και της Θεσσαλονίκης να ταξιδέψει επάξια στα πέρατα του κόσμου. Με αυτή τη δέσμευση συνεχίζουμε την ολοκλήρωση των εργασιών για μια μεγάλη γιορτή που ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους ανθρώπους της. Σε όλες και όλους, κάθε ηλικίας. Μια γιορτή θα αγκαλιάσει ολόκληρη την πόλη και θα μας ενώσει μέσα από τη δύναμη και το συναίσθημα της μουσικής», αναφέρει η ανακοίνωση.

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