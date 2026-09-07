ΔΕΥ.07 Σεπ 2026 03:33
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη συναυλία του Ρέμου στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Συναυλία Ρέμου Θεσσαλονίκη
clock 08:54 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Παρέμβαση για το ζήτημα που προέκυψε με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη διαμόρφωση του χώρου για τη μεγάλη δωρεάν συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου έκανε ο αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος.

Όπως γνωστοποίησε, μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιουργούσε το αρχικό στήσιμο της σκηνής γύρω από το εμβληματικό μνημείο, ζητήθηκε άμεσα να επανεξεταστεί η τεχνική διαμόρφωση.

Άγαλμα

«Μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιουργούσε η αρχική τεχνική διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητήσαμε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Δημαρέλος υπογράμμισε παράλληλα ότι η Θεσσαλονίκη επιθυμεί να διατηρεί τον ανοιχτό και εξωστρεφή χαρακτήρα της, φιλοξενώντας μεγάλες διοργανώσεις που προβάλλουν την πόλη και προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού.

«Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη ανοιχτή και εξωστρεφής, που θέλει να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις και γεγονότα που δίνουν χαρά στους πολίτες και προβάλλουν την πόλη διεθνώς», σημείωσε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη δωρεάν συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου σημαντική ευκαιρία για την προβολή όχι μόνο της σύγχρονης εικόνας της Θεσσαλονίκης αλλά και των εμβληματικών τοπόσημών της.

Όπως ξεκαθάρισε, η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη νέα διαμόρφωση του χώρου, ώστε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου να παραμένει ορατό και να αναδεικνύεται.

«Φιλοδοξούμε να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας τη σύγχρονη, δυναμική και εξωστρεφή εικόνα της πόλης, μαζί με την ιστορία και τα σύμβολά της. Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη που θέλουμε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο», κατέληξε ο αντιδήμαρχος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Εκλογές την άνοιξη, εφικτή η αυτοδυναμία - Οι απαντήσεις για οικονομία - δημογραφικό

ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση – «Δίδυμα φεγγάρια» με Τσίπρα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Θεσσαλονίκη Αντώνης Ρέμος άγαλμα μεγάλου αλεξάνδρου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis