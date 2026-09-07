Παρέμβαση του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη συναυλία του Ρέμου στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Παρέμβαση για το ζήτημα που προέκυψε με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη διαμόρφωση του χώρου για τη μεγάλη δωρεάν συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου έκανε ο αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος.

Όπως γνωστοποίησε, μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιουργούσε το αρχικό στήσιμο της σκηνής γύρω από το εμβληματικό μνημείο, ζητήθηκε άμεσα να επανεξεταστεί η τεχνική διαμόρφωση.

Image

«Μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιουργούσε η αρχική τεχνική διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητήσαμε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Δημαρέλος υπογράμμισε παράλληλα ότι η Θεσσαλονίκη επιθυμεί να διατηρεί τον ανοιχτό και εξωστρεφή χαρακτήρα της, φιλοξενώντας μεγάλες διοργανώσεις που προβάλλουν την πόλη και προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού.

«Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη ανοιχτή και εξωστρεφής, που θέλει να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις και γεγονότα που δίνουν χαρά στους πολίτες και προβάλλουν την πόλη διεθνώς», σημείωσε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη δωρεάν συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου σημαντική ευκαιρία για την προβολή όχι μόνο της σύγχρονης εικόνας της Θεσσαλονίκης αλλά και των εμβληματικών τοπόσημών της.

Όπως ξεκαθάρισε, η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη νέα διαμόρφωση του χώρου, ώστε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου να παραμένει ορατό και να αναδεικνύεται.

«Φιλοδοξούμε να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας τη σύγχρονη, δυναμική και εξωστρεφή εικόνα της πόλης, μαζί με την ιστορία και τα σύμβολά της. Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη που θέλουμε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο», κατέληξε ο αντιδήμαρχος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Εκλογές την άνοιξη, εφικτή η αυτοδυναμία - Οι απαντήσεις για οικονομία - δημογραφικό

ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση – «Δίδυμα φεγγάρια» με Τσίπρα