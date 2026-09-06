Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Εκλογές την άνοιξη, εφικτή η αυτοδυναμία - Οι απαντήσεις για οικονομία - δημογραφικό

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Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στο «Ιωάννης Βελλίδης», με την οποία έπεσε η αυλαία της τριήμερης παρουσίας του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για την 90ή ΔΕΘ. Από τις εκλογές και την οικονομία μέχρι τα ελληνοτουρκικά, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα και το μεταναστευτικό, ο πρωθυπουργός άνοιξε σχεδόν όλη την πολιτική ατζέντα.

Η συνέντευξη Τύπου αποτέλεσε το τελευταίο σκέλος της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μία ημέρα μετά την παρουσίαση του οικονομικού πακέτου της κυβέρνησης. Στη διάρκεια σχεδόν τριών ωρών, ο πρωθυπουργός δέχθηκε ερωτήσεις για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και επιχείρησε να περιγράψει τόσο τις προτεραιότητες μέχρι τις επόμενες εκλογές όσο και το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει τρίτη κυβερνητική θητεία.

Εκλογές την άνοιξη του 2027

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε για ακόμη μία φορά τα σενάρια περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν υπάρχει περίπτωση πρόωρων εκλογών, απάντησε:

«Θα μπορούσα να απαντήσω μονολεκτικά: όχι».

Ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, θέση που επανέλαβε με σαφήνεια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα πρόωρης προσφυγής στην κάλπη επειδή αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να εξυπηρετεί κομματικά τη Νέα Δημοκρατία.

«Στόχος μας μόνο η αυτοδυναμία»

Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισε και τον εκλογικό στόχο της ΝΔ.

«Στόχος μας είναι μόνο η αυτοδυναμία», ανέφερε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μία αυτοδύναμη κυβέρνηση μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη πολιτική σταθερότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε το ζήτημα και με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2027, υποστηρίζοντας ότι τότε η χώρα θα πρέπει να διαθέτει ισχυρή κυβέρνηση.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τον τελικό λόγο θα έχουν οι πολίτες.

Για τα σενάρια συγκρότησης κυβέρνησης από κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός.

Περιγράφοντας ένα υποθετικό σχήμα πολιτικών δυνάμεων από διαφορετικούς χώρους, περιορίστηκε στη φράση:

«Καλή τύχη».

Η σκληρή γραμμή απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά

Από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν οι απαντήσεις του για τον Αντώνη Σαμαρά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε αρχικά να σχολιάσει υποθετικό σενάριο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ωστόσο, για το ενδεχόμενο πολιτικής συνεννόησης ήταν ξεκάθαρος:

«Με αυτά που έχει πει ο κ. Σαμαράς, δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης».

Ακολούθησε ακόμη πιο σκληρή αναφορά, λέγοντας ότι ο Αντώνης Σαμαράς «διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία για το πώς θα κάνει κακό στην παράταξη» και προσθέτοντας ότι ελπίζει «να σκεφτεί την υστεροφημία του».

Σε δεύτερη ερώτηση για το ίδιο ζήτημα απάντησε:

«Μου ζητάτε να παραιτηθώ;».

Και έκλεισε τη σχετική συζήτηση λέγοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, είναι και πρωθυπουργός».

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα

Υψηλοί ήταν οι τόνοι και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρωθυπουργός σχολίασε την προσπάθεια πολιτικής επανατοποθέτησης του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας:

«Νομίζω ότι πήγε τσάμπα το rebranding».

Παράλληλα, συνέδεσε τις σημερινές παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα με τις εξαγγελίες του 2014, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα επιθετική πολιτική γλώσσα και κάνοντας λόγο για μετάβαση από την «αυταπάτη» στην «εξαπάτηση».

Τόνισε πάντως ότι «οι πολίτες καθορίζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση» και ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επιλέγει τον αντίπαλό της.

«Μέρισμα ανάπτυξης» αλλά όχι απεριόριστες παροχές

Στο οικονομικό σκέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τις εξαγγελίες του Σαββάτου.

Υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία επιτρέπει πλέον στην κυβέρνηση να επιστρέψει στην κοινωνία ένα «μέρισμα ανάπτυξης», κάτι που, όπως είπε, δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Απέκλεισε, όμως, το ενδεχόμενο να δοθούν περισσότερα από όσα αντέχει ο προϋπολογισμός.

«Κάποιοι ήθελαν να δώσω περισσότερα στη ΔΕΘ. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Κάποιες φορές οι αριθμοί είναι αμείλικτοι», ανέφερε.

Έθεσε τη δημοσιονομική σταθερότητα ως απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε νέα παροχή και υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να επιστρέψει στις πρακτικές που οδήγησαν στην κρίση της προηγούμενης δεκαετίας.

Ακρίβεια: Όχι στη μείωση ΦΠΑ

Στο ζήτημα της ακρίβειας, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος βασική κυβερνητική προτεραιότητα.

Η στρατηγική, όπως την περιέγραψε, στηρίζεται στην αύξηση των μισθών και στη μείωση της φορολογίας.

«Θέλουμε να ανεβαίνουν οι ονομαστικοί μισθοί και να μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση», ανέφερε.

Απέρριψε ουσιαστικά τη γενικευμένη μείωση του ΦΠΑ ως μέσο αντιμετώπισης της ακρίβειας, αμφισβητώντας κατά πόσο η φορολογική ελάφρυνση θα μεταφερόταν τελικά στην τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής.

Ελληνοτουρκικά: «Δεν ζητάμε την άδεια κανενός»

Για τις σχέσεις με την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε θετική την ύπαρξη ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας, έθεσε όμως σαφείς κόκκινες γραμμές.

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται», τόνισε.

Επανέλαβε επίσης ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας και θα ασκηθεί όταν το κρίνει η ελληνική κυβέρνηση.

Αναφέρθηκε ακόμη στις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης και δυτικά της Κέρκυρας, στα θαλάσσια πάρκα και στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

F-35, drones και «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Στο πεδίο της άμυνας, ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την αύξηση των αμυντικών δαπανών και την προσαρμογή των Ενόπλων Δυνάμεων στα νέα δεδομένα του σύγχρονου πολέμου.

Έκανε αναφορά στα drones και στα συστήματα αντι-drone, αλλά και στην «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Για το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία, επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να υποδείξει στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσουν οπλικά συστήματα, σημείωσε όμως ότι σήμερα υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια.

Αυτοκριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ και πανεπιστημιακή αστυνομία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε και συγκεκριμένα κυβερνητικά λάθη.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση άργησε να προχωρήσει στην απαιτούμενη εξυγίανση και ότι η μετάβαση στην ΑΑΔΕ έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα.

Ανάλογη αυτοκριτική έκανε για την πανεπιστημιακή αστυνομία, χαρακτηρίζοντάς την επιλογή που δεν αποδείχθηκε κατάλληλη για την αντιμετώπιση ενός υπαρκτού προβλήματος.

«Αυτοκριτική, ναι, αλλά όχι αυτομαστίγωμα», ήταν η φράση με την οποία συνόψισε τη θέση του.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα τεκμήρια

Για τις αλλαγές στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αρνήθηκε ότι πρόκειται για υπαναχώρηση.

Υποστήριξε ότι η μεγαλύτερη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής επιτρέπουν πλέον στη φορολογική διοίκηση να έχει καλύτερη εικόνα των πραγματικών εισοδημάτων και να περιορίσει ορισμένες προσαυξήσεις του τεκμαρτού συστήματος.

Υπερασπίστηκε πάντως την ύπαρξη ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, λέγοντας ότι δεν είναι λογικό ένας επαγγελματίας να δηλώνει συστηματικά εισόδημα πολύ χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό.

Στεγαστικό: «Πρέπει να αυξήσουμε την προσφορά»

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι το στεγαστικό παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους πολίτες.

Παραδέχθηκε ότι τα μέτρα τα οποία αυξάνουν μόνο τη ζήτηση δεν επαρκούν και τόνισε ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων κατοικιών.

Αναφέρθηκε στα προγράμματα «Σπίτι μου», στην αξιοποίηση κλειστών ακινήτων και σε κίνητρα προς τον ιδιωτικό τομέα για την κατασκευή νέων κατοικιών.

«Πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα», παραδέχθηκε.

ΕΣΥ: «Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε»

Για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος στις υποδομές, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές ελλείψεις σε γιατρούς και κυρίως νοσηλευτικό προσωπικό.

Έκανε λόγο για ανακαινίσεις σε περισσότερα από 80 νοσοκομεία και ΤΕΠ και πάνω από 160 Κέντρα Υγείας, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης των κινήτρων για την κάλυψη θέσεων στην περιφέρεια.

Αγρότες: «Αργήσαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Στον πρωτογενή τομέα, επανέλαβε την ανάγκη αλλαγής του μοντέλου των αγροτικών ενισχύσεων.

«Πρέπει να στραφούμε στους πραγματικούς παραγωγούς», ανέφερε, ενώ παραδέχθηκε καθυστερήσεις τόσο στον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και στην αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Η ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής, όπως είπε, θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα για μία πιθανή επόμενη κυβερνητική θητεία.

Συνταγματική Αναθεώρηση και κράτος δικαίου

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην επόμενη Συνταγματική Αναθεώρηση, σημειώνοντας ότι χωρίς ευρύτερες κοινοβουλευτικές συναινέσεις θα είναι δύσκολο να προχωρήσουν σημαντικές αλλαγές.

Για την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση ως προς το κράτος δικαίου, επικαλέστηκε τις αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει βελτιώσει τη θέση της, χωρίς να ισχυριστεί ότι όλα τα προβλήματα έχουν λυθεί.

Για την υπόθεση των υποκλοπών, δήλωσε ότι έχει ήδη τοποθετηθεί εξαντλητικά και ότι πλέον η υπόθεση βρίσκεται στη Δικαιοσύνη.

Σαφές πολιτικό μήνυμα στο κλείσιμο

Η τελευταία ερώτηση της μαραθώνιας συνέντευξης αφορούσε την επιστολική ψήφο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει σημαντική θεσμική κατάκτηση τη δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών στην εκλογική διαδικασία από τον μόνιμο τόπο διαμονής τους.

Με το τέλος της συνέντευξης ολοκληρώθηκε και η τριήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη.

«Μπορούμε να μοιράσουμε μέρισμα ανάπτυξης»

Στην πρώτη ερώτηση που δέχθηκε, σχετικά με το κατά πόσο τα μέτρα που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε θέση να διανέμει ένα «μέρισμα ανάπτυξης», χάρη στην απόδοση της οικονομίας.

Όπως τόνισε, η δυνατότητα αυτή δεν είναι αυτονόητη και δεν υπάρχει σήμερα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο πρωθυπουργός απέδωσε τη συγκεκριμένη δημοσιονομική δυνατότητα στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής συνέπειας και στην αύξηση των κρατικών εσόδων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το πακέτο στήριξης έχει σχεδιαστεί μέσα σε αυστηρά κοστολογημένο πλαίσιο.

«Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να το κάνουν. Εμείς αποκαταστήσαμε τη δημοσιονομική συνέπεια και έχουμε περισσότερα έσοδα», ανέφερε, εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από τις παρεμβάσεις που παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι πολίτες δεν θα πρέπει να έχουν αυταπάτες ως προς τα δημοσιονομικά περιθώρια, υπογραμμίζοντας ότι οι εξαγγελίες πρέπει να υλοποιηθούν χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

«Στόχος μας είναι μόνο η αυτοδυναμία»

Στη συνέχεια, ερωτηθείς για τον χρόνο των εκλογών και το ζήτημα της αυτοδυναμίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε με σαφήνεια ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι μία αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιουλίου 2027 και, κατά την άποψή του, η χώρα χρειάζεται εκείνη την περίοδο ισχυρή και σταθερή διακυβέρνηση.

«Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις, πιστεύω, είναι πιο ισχυρές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η πεποίθησή του για την ανάγκη ύπαρξης αυτοδύναμων κυβερνήσεων αποτελεί τον βασικό άξονα με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία θα πορευτεί προς τις εκλογές.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε, πάντως, ότι το αποτέλεσμα θα κριθεί αποκλειστικά από τους πολίτες και ότι η λαϊκή ετυμηγορία θα γίνει απόλυτα σεβαστή.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οφείλει να εξηγήσει στους πολίτες τι ενδέχεται να ακολουθήσει σε περίπτωση που δεν προκύψει κυβέρνηση, διερωτώμενος αν ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα ήταν το καλύτερο δυνατό μέσα στη σημερινή δύσκολη διεθνή συγκυρία.

Αναφερόμενος στο τι θα μπορούσε να συμβεί μετά τις εκλογές, σημείωσε ότι για τη στάση των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων θα πρέπει να ερωτηθούν τα ίδια τα κόμματα.

«Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία», τόνισε, υπενθυμίζοντας παράλληλα τη διαφορά ανάμεσα στις δημοσκοπήσεις και στο τελικό αποτέλεσμα των εκλογών του 2023 για τη Νέα Δημοκρατία.

«Στόχος μας είναι μόνο η αυτοδυναμία», κατέληξε.

Για τα ελληνοτουρκικά

Στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να κινείται με βάση τα εθνικά της συμφέροντα.

«Υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία και αυτό είναι θετικό», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα σε ό,τι αφορά την αμυντική πολιτική της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε πρωτοβουλίες που, όπως είπε, προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαν το θάρρος να υλοποιήσουν.

«Δεν πρόκειται να μπω ποτέ σε συζήτηση με Τουρκία για ζητήματα που αποτελούν μη ζητήματα» είπε μεταξύ άλλων και επανέλαβε για τα χωρικά ύδατα ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια όποτε το κρίνει η ελληνική κυβέρνηση

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στην οριοθέτηση ΑΟΖ, στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων, αλλά και στις ενεργειακές εξελίξεις, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά η χώρα προχωρά προς εξορύξεις δυτικά της Κέρκυρας και νότια της Κρήτης.

Για Αντώνη Σαμαρά

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο μελλοντικής πολιτικής συνεννόησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε αρχικά ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος και αρνήθηκε να απαντήσει σε υποθετικά σενάρια.

«Ο κ. Σαμαράς δεν έχει κάνει κόμμα, οπότε μου ζητάτε να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα και δεν θα μπω σε αυτή τη λογική», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ωστόσο, πήρε σαφή θέση για τη μεταξύ τους πολιτική σχέση, δηλώνοντας ότι «με αυτά που έχει πει ο κ. Σαμαράς, δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης».

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, σημειώνοντας ότι ο Αντώνης Σαμαράς «διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία για το πώς θα κάνει κακό στην παράταξη».

«Ελπίζω να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην το κάνει», πρόσθεσε.

«Προτεραιότητά μας η αντιμετώπιση της ακρίβειας»

Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε και το ζήτημα της ακρίβειας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τη χαρακτηρίζει μία από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης.

Υποστήριξε ότι το σύνολο των οικονομικών παρεμβάσεων που έχουν ανακοινωθεί αποσκοπεί στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και ιδιαίτερα της μέσης ελληνικής οικογένειας.

«Θέλουμε να ανεβαίνουν οι ονομαστικοί μισθοί και να μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση», σημείωσε, παρουσιάζοντας αυτή την κατεύθυνση ως τη μόνιμη απάντηση στο πρόβλημα της ακρίβειας.

Ερωτηθείς ειδικότερα για το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ σε προϊόντα, ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας παρέμβασης.

Επικαλέστηκε σχετική έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία, όπως ανέφερε, είναι αμφίβολο αν ακόμη και το 20% μιας μείωσης του ΦΠΑ μεταφέρεται τελικά στις τιμές που πληρώνει ο καταναλωτής.

«Οι εκλογές την άνοιξη του 2027»

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο των εκλογών και το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, ο πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός.

«Θα μπορούσα να απαντήσω μονολεκτικά: όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι ο μόνος λόγος για να οδηγηθεί μία κυβέρνηση σε πρόωρες εκλογές θα ήταν επειδή εκτιμά ότι κάτι τέτοιο την εξυπηρετεί πολιτικά, διευκρινίζοντας πως ο ίδιος δεν λειτουργεί με αυτή τη λογική.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να υποχωρήσει κάτω από το 28%, απάντησε με σκωπτικό τρόπο, λέγοντας ότι είχε την εντύπωση πως «η αντιπολίτευση θα είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές».

Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι στην ομιλία του το βράδυ του Σαββάτου επιχείρησε να περιγράψει τι μπορεί να κερδίσει ο πολίτης από μία τρίτη κυβερνητική θητεία, υπογραμμίζοντας ότι θα θεωρούσε τιμή του να συνεχίσει να βρίσκεται στη θέση του πρωθυπουργού.

Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται «σταθερό τιμόνι σε ταραγμένα νερά», καθώς, όπως είπε, τα επόμενα τέσσερα χρόνια αναμένεται να αλλάξουν πολλά τόσο στο μεταναστευτικό όσο και στην κλιματική κρίση και γενικότερα στο διεθνές περιβάλλον.

«Το ερώτημα είναι ποιος έχει την εμπειρία να διαχειριστεί αυτό το πολιτικό περιβάλλον», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην ανάγκη για ταχύτερες και πιο τολμηρές μεταρρυθμίσεις, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει διδαχθεί από τα λάθη της.

«Έχοντας μάθει από τα δικά μας λάθη, η χώρα πρέπει να προχωρήσει πιο τολμηρά σε μεταρρυθμίσεις. Δεν φοβάμαι τις συγκρούσεις», ανέφερε.

Παράλληλα, στάθηκε και στο ζήτημα της πολιτικής συμπεριφοράς μιας κυβέρνησης που βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα στην εξουσία.

Όπως είπε, όταν κάποιος είναι πολλά χρόνια πρωθυπουργός, οφείλει να λειτουργεί με ακόμη μεγαλύτερη σεμνότητα.

«Δεν υπάρχει αλαζονεία, δεν πιστεύουμε ότι είμαστε αναντικατάστατοι. Σε ψηφίζει ο λαός για αυτά που μπορείς να κάνεις για να κάνεις τη ζωή του καλύτερη», τόνισε.

Κλείνοντας τη συγκεκριμένη αναφορά, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι κατά την εκτίμησή του «ο χρόνος δεν δουλεύει υπέρ της αντιπολίτευσης», προσθέτοντας ότι με όσα λέει εκτίθεται.

«Στις κάλπες θα κριθούμε όλοι», κατέληξε.

Για Αλέξη Τσίπρα

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλήθηκε να σχολιάσει την αναφορά που είχε κάνει στον Αλέξη Τσίπρα, με τη φράση «ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω».

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να αφιερώσει μεγάλο μέρος της ομιλίας του στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι συνολικά δεν ασχολήθηκε μαζί της για περισσότερο από λίγα λεπτά.

«Δεν ήθελα να αναφερθώ καθόλου στην αντιπολίτευση, δεν αφιέρωσα πάνω από τρία λεπτά», ανέφερε.

Παράλληλα, σχολίασε ότι εντόπισε διαφορά ανάμεσα σε όσα είπε δημόσια ο Αλέξης Τσίπρας και σε όσα, όπως υποστήριξε, διακινήθηκαν από το πολιτικό του επιτελείο.

«Βρήκα πολύ ενδιαφέρον ότι άλλα είπε ο Αλέξης Τσίπρας και άλλα διένειμε το πολιτικό του επιτελείο. Νομίζω ότι πήγε τσάμπα το rebranding», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, κάνοντας σύγκριση με την πολιτική περίοδο του 2014.

«Όταν έλεγε αυτά που έλεγε το 2014 στη Θεσσαλονίκη, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι ο κ. Τσίπρας τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Πλέον πρόκειται για κανονική απάτη και εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών», ανέφερε.

Στην ίδια γραμμή, τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν επιλέγει τον πολιτικό της αντίπαλο, αλλά ότι αυτός καθορίζεται από την ίδια την κοινωνία.

«Εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Οι πολίτες καθορίζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι θεωρεί υποχρέωσή του να αντιμετωπίζει όλες τις πολιτικές δυνάμεις με αξιοπρέπεια, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι αποτελεί μέρος της πολιτικής αντιπαράθεσης η αποδόμηση των προτάσεων της αντιπολίτευσης.

Εξαπέλυσε νέα αιχμή τόσο κατά του ΠΑΣΟΚ όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι βλέπει «για πρώτη φορά δύο κόμματα να διαγωνίζονται για το ποιος έχει την πατρότητα ενός προγράμματος εξαπάτησης».

«Μου ζητάτε να παραιτηθώ;»

Σε δεύτερη ερώτηση που δέχθηκε για τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να μπει σε νέα υποθετικά σενάρια, απαντώντας με εμφανή αιχμή.

«Μου ζητάτε να παραιτηθώ; Είναι λίγο δύσκολο να απαντώ σε υποθετικά ερωτήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός θέλησε να κλείσει τη συζήτηση γύρω από τα σενάρια για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι το κόμμα έχει ξεκάθαρη ηγεσία.

«Η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, είναι και πρωθυπουργός. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο», σημείωσε.

«Προτεραιοποιούμε πάντα την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας»

Ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εθνικής άμυνας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πέντε χώρες του ΝΑΤΟ που έχουν φτάσει τις αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η άμυνα και η ασφάλεια της χώρας αποτελούν σταθερά κορυφαία προτεραιότητα, επισημαίνοντας πως την περίοδο των μνημονίων η Ελλάδα είχε μείνει πίσω σε κρίσιμους τομείς, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει καλύψει σημαντικό μέρος αυτής της απόστασης.

«Είχαμε μείνει πίσω λόγω μνημονίων, όμως έχουμε καλύψει αυτό το έδαφος και είμαι υπερήφανος γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε και στην είσοδο των μη επανδρωμένων συστημάτων στη νέα επιχειρησιακή φιλοσοφία των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων πολεμικών απειλών.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», την οποία παρουσίασε ως σύστημα σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση απειλών του μέλλοντος, σημειώνοντας ότι η πρώτη προτεραιότητα παραμένει η προστασία της χώρας και η ενίσχυση της αποτρεπτικής της ικανότητας.

Ερωτηθείς, τέλος, για το ενδεχόμενο πώλησης F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία, ο πρωθυπουργός κράτησε σαφή στάση ως προς τα όρια της ελληνικής παρέμβασης.

«Δεν θα υποδείξουμε στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσουν τα F-35», σημείωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά εμπόδια, τα οποία, όπως είπε, δεν βλέπει πώς μπορούν να ξεπεραστούν.

Περί κυβερνητικών λαθών και αυτοκριτικής

Στην αυτοκριτική για κυβερνητικές επιλογές που δεν απέδωσαν όπως αναμενόταν αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η διακυβέρνηση αναπόφευκτα συνοδεύεται από λάθη, αλλά το κρίσιμο είναι να μην επαναλαμβάνονται.

«Έχω κατηγορηθεί και έχω ζητήσει πολλές φορές συγγνώμη. Όταν κυβερνάς, κάνεις λάθη και το χειρότερο λάθος είναι το επαναλαμβανόμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι στον δημόσιο λόγο του έχει επιχειρήσει να είναι αυτοκριτικός και αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε δύο περιπτώσεις.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις, παραδέχθηκε ότι ήταν λάθος το γεγονός πως δεν είχε γίνει νωρίτερα η μετάβαση στην ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, χαρακτήρισε λανθασμένη την επιλογή της πανεπιστημιακής αστυνομίας, λέγοντας ότι επρόκειτο για μία προσπάθεια που τελικά αποδείχθηκε αχρείαστη.

«Δεν ήταν ο κατάλληλος τρόπος να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ακόμη ότι υπάρχει πρόβλημα ταχύτητας στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, τονίζοντας ότι απαιτείται επιτάχυνση των διαδικασιών.

«Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Για να γίνει επένδυση, πρέπει να σαρώσουμε τους χρόνους», είπε.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η αυτοκριτική δεν σημαίνει συνολική απαξίωση του κυβερνητικού έργου.

«Άλλο η κριτική και άλλο το αυτομαστίγωμα. Δεν θα δεχθώ, στο όνομα της αυτοκριτικής, να ακυρώσω το κυβερνητικό έργο των τελευταίων επτά ετών», τόνισε.

Στο ίδιο πλαίσιο έκανε σύγκριση με την κατάσταση που, όπως είπε, παρέλαβε η κυβέρνηση, αναφερόμενος σε ημιτελή έργα, στην αξιοπιστία της χώρας στην Ευρώπη και στη μεταναστευτική πίεση στα νησιά.

«Αυτοκριτική, ναι, αλλά όχι αυτομαστίγωμα», κατέληξε.

Για τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων

Αναφερόμενος στη συνέχεια στις αλλαγές στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων, ο πρωθυπουργός απέρριψε την άποψη ότι πρόκειται για παραδοχή λάθους ή για κίνηση που υπαγορεύεται από τις δημοσκοπήσεις.

Χαρακτήρισε τις αλλαγές «προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα», εξηγώντας ότι η φορολογική διοίκηση διαθέτει πλέον πολύ πιο ακριβή εικόνα για την πραγματική φορολογητέα ύλη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η βελτίωση των ηλεκτρονικών εργαλείων επιτρέπει την κατάργηση ορισμένων προσαυξήσεων που μπορούσαν να οδηγήσουν σε αδικίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την αλλαγή αυτή με τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, υποστηρίζοντας ότι το κενό ΦΠΑ έχει μειωθεί από το 25% στο 9%.

Παράλληλα, υπενθύμισε τις φορολογικές παρεμβάσεις που έχουν προηγηθεί για τις επιχειρήσεις, όπως τη μείωση του φόρου επιχειρήσεων από 29% σε 22%, τη μείωση του φόρου στα μερίσματα στο 5%, καθώς και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος.

Ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε πάντως την ύπαρξη ενός ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

«Δεν θεωρώ λογικό ένας ελεύθερος επαγγελματίας συστηματικά να δηλώνει εισόδημα πολύ χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι το τεκμήριο είναι μαχητό και μπορεί να αμφισβητηθεί.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι οι νέες παρεμβάσεις θα περιορίσουν επιβαρύνσεις για μεγάλο αριθμό επαγγελματιών, καθώς πλέον η φορολογική διοίκηση διαθέτει καλύτερη εικόνα των πραγματικών εισοδημάτων και, όπως είπε, δεν είναι αναγκαίες αυθαίρετες προσαυξήσεις.

Για woke ατζέντα και σχολικά βιβλία

Στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τα νέα σχολικά βιβλία και τις αιτιάσεις περί «woke ατζέντας» παρενέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας να κλείσει το θέμα και να αποτρέψει, όπως είπε, ένα νέο πεδίο διχασμού.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα», τονίζοντας παράλληλα ότι μία τέτοια προσέγγιση δεν εκφράζει την κυβέρνησή του.

«Νομίζω ότι έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να φέρουμε κι άλλες αιτίες διχασμού», ανέφερε αρχικά.

Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι δεν πρέπει να κατασκευάζονται ιδεολογικές αντιπαραθέσεις που, κατά την άποψή του, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας.

«Να προσπαθούμε να εφεύρουμε ατζέντες που δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Γιατί δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, πρόσθεσε ότι «αν κάποιοι την υπερασπίζονται, αυτή δεν είναι αυτή η κυβέρνηση».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρείχε εκ νέου πολιτική κάλυψη στην Σοφία Ζαχαράκη, υπενθυμίζοντας ότι η συγγραφή των σχολικών βιβλίων δεν αποτελεί έργο της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας.

«Τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορήσουν του χρόνου. Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι έχουμε πολλαπλό σύστημα βιβλίων. Τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε το υπουργείο ούτε η υπουργός», σημείωσε.

Ταυτόχρονα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων όπου εντοπίζονται πραγματικά προβλήματα.

«Αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα που να δικαιολογεί κάποια αντίδραση, θα το διορθώσουμε. Μην έχετε καμία αμφιβολία», είπε.

Κλείνοντας την αναφορά του, κάλεσε να μη μετατραπεί το ζήτημα σε ακόμη μία εστία πολιτικής και κοινωνικής πόλωσης.

«Καλό είναι να μην προσπαθούμε μονίμως, μέσα από κάποιες εμμονές, να πλήξουμε την κυβέρνηση, να εφεύρουμε ζητήματα τα οποία ουσιαστικά μόνο διχαστικά είναι», ανέφερε.

«Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι»

Στο οικονομικό σκέλος της συνέντευξης, ο πρωθυπουργός απάντησε και στην κριτική ότι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ θα μπορούσαν να είναι πιο γενναιόδωρες.

«Κάποιοι ήθελαν να δώσω περισσότερα στη ΔΕΘ. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Κάποιες φορές οι αριθμοί είναι αμείλικτοι», τόνισε, επιμένοντας ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια έχουν συγκεκριμένα όρια.

Ως παράδειγμα ανέφερε την πορεία της ανεργίας, σημειώνοντας ότι βρίσκεται στο 7,7%, έναντι 6,1% που είναι, όπως είπε, ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας αναγνωρίζεται διεθνώς και πως, σε ένα έντονα πολωμένο πολιτικό περιβάλλον, θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί μετρήσιμα στοιχεία για να τεκμηριώνει τις θέσεις του.

«Κανείς στο εξωτερικό δεν μπορεί να αμφισβητήσει την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας», ανέφερε.

Αναγνώρισε, πάντως, ότι τα οφέλη αυτής της ανάπτυξης δεν έχουν φτάσει στον ίδιο βαθμό σε όλους τους πολίτες.

«Ένα μέρος αυτής της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει στους πολίτες, όμως θα απαντώ πάντα με πραγματικά στοιχεία», σημείωσε.

Επανερχόμενος στην κριτική για το ύψος των μέτρων, κατέληξε λέγοντας: «Άκουσα από κάποιους “περίμενα να δώσει περισσότερα χθες”. Λυπάμαι, δεν μπορώ».

Κριτική στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Σκληρή κριτική στο οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι προτάσεις όπως η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο Δημόσιο δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν με τα σημερινά δημοσιονομικά δεδομένα.

«Ο προϋπολογισμός δεν αντέχει 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο Δημόσιο. Πολύ απλά δεν βγαίνουν οι αριθμοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, ενώ άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε στο παρελθόν ο νόμος Κατσέλη.

«Πίσω από τον νόμο Κατσέλη κρύφτηκαν πολλοί κακοπληρωτές. Αν αυτή είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, λυπάμαι, αλλά διαφωνώ», σημείωσε.

Σχολιάζοντας παράλληλα τις αιτιάσεις της Χαριλάου Τρικούπη ότι η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει δικές της προτάσεις, αναφέρθηκε στον επενδυτικό λογαριασμό.

«Είδα ότι το ΠΑΣΟΚ μας κατηγόρησε ότι κλέψαμε κάποια πράγματα από το πρόγραμμά του. Μας κατηγόρησαν ότι για τον επενδυτικό λογαριασμό το είχε πει η Φώφη Γεννηματά. Δεν το θυμάμαι. Αν το είχε πει, καλώς το είχε πει, ερχόμαστε τώρα να το κάνουμε», είπε.

«Η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της ευημερίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε την ίδια ώρα τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης και την επιλογή της πρόωρης αποπληρωμής μέρους του δημόσιου χρέους, απορρίπτοντας την κριτική περί «ματωμένων πλεονασμάτων».

Όπως υποστήριξε, η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανάπτυξης και της ευημερίας και προειδοποίησε ότι μία ανεξέλεγκτη αύξηση των δαπανών θα μπορούσε να οδηγήσει ξανά τη χώρα σε στενή ευρωπαϊκή εποπτεία.

«Αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορούμε να έχουμε ευημερία. Όποιος δεν μπορεί να το αντιληφθεί και λέει κάτι διαφορετικό, κοροϊδεύει ψιλό γαζί τους πολίτες», τόνισε.

Απαντώντας στην κριτική ότι τα αυξημένα κρατικά έσοδα προέρχονται κυρίως από την ακρίβεια, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τα πλεονάσματα είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης αλλά και της ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών, επιμένοντας ότι κάθε νέα παρέμβαση πρέπει να κινείται μέσα στα όρια που επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, την οποία χαρακτήρισε μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της οικονομικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο τέλος του 2026 η Ελλάδα δεν θα είναι πλέον η περισσότερο υπερχρεωμένη χώρα, ενώ έως το τέλος του 2030 το χρέος αναμένεται να έχει υποχωρήσει κάτω από το 110% του ΑΕΠ.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στην ιστορική πορεία του ελληνικού χρέους, σημειώνοντας ότι από τη δεκαετία του 1980 αυξήθηκε από περίπου 25% σε 100% του ΑΕΠ.

«Καλό είναι να ξέρουμε και λίγο οικονομική ιστορία και να έχουμε μια αίσθηση του γιατί φτάσαμε εκεί που φτάσαμε και τι πρέπει να κάνουμε για να μην ξαναφτάσουμε ποτέ να ζήσουμε τις δύσκολες στιγμές της προηγούμενης δεκαετίας», κατέληξε.

Για ακροδεξία

Στην άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και στην εικόνα που διαμορφώνεται στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας παράλληλα να οριοθετήσει την ιδεολογική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε τη ΝΔ ως μία παράταξη που συνδυάζει τον φιλελευθερισμό στην οικονομία με μία υπεύθυνη πατριωτική στάση στα ζητήματα ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής.

«Η ΝΔ, επί των δικών μου ημερών, είναι φιλελεύθερη, λιγότεροι φόροι, κίνητρα, και πατριωτικά υπεύθυνη, πιστεύοντας ότι το υπέρτατο αγαθό είναι η ασφάλεια της χώρας και η στήριξη όσων έχουν ανάγκη. Αυτή είναι η ιδεολογική μας ταυτότητα», ανέφερε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα ακροδεξιά κόμματα ενισχύονται σημαντικά, εκτίμησε όμως ότι η ελληνική περίπτωση είναι διαφορετική.

«Στην Ελλάδα δεν είμαστε εκεί. Έχουμε κατακερματισμένη ακροδεξιά, αλλά δεν έχουμε δώσει πολιτικό οξυγόνο για να αναπτυχθεί», σημείωσε.

Ως παράδειγμα έφερε τη διαχείριση του μεταναστευτικού, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε το ζήτημα χωρίς να αφήσει χώρο για ακραίες πολιτικές εκμεταλλεύσεις.

«Εκεί που είχαμε 30.000 πρόσφυγες, τώρα έχουμε 300 και έχουμε Τούρκους επισκέπτες. Δείξαμε υπευθυνότητα», είπε χαρακτηριστικά.

Συνοψίζοντας την εκτίμησή του για το πολιτικό σκηνικό, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν έχει σημαντική απειλή από την ακροδεξιά».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να απευθύνεται και σε πολίτες που στο παρελθόν δεν βρίσκονταν κοντά της, χωρίς όμως να μετακινηθεί ιδεολογικά προκειμένου να ανταγωνιστεί κόμματα στα δεξιά της.

«Δεν πρόκειται να μετακινηθούμε ούτε να πλειοδοτήσουμε με κόμματα που ωφελούν τη δική τους πολύ στενή ατζέντα», κατέληξε.

Για Καραμανλή

Στη σχέση του με τον Κώστα Καραμανλή αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι διατηρούν καλή προσωπική σχέση και εκφράζοντας τον σεβασμό του προς τον πρώην πρωθυπουργό.

«Έχουμε καλή προσωπική σχέση. Τον σέβομαι και τον τιμώ, όπως τιμώ όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι μόνο όσοι έχουν βρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου μπορούν να γνωρίζουν το πραγματικό βάρος της θέσης.

«Μόνο κάποιος που έχει καθίσει στην καρέκλα του πρωθυπουργού γνωρίζει πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά», ανέφερε.

«Κανείς φοιτητής δεν θα μείνει ξεκρέμαστος»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε και για τη μεταρρύθμιση των μη κρατικών πανεπιστημίων, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά τις άδειες τριών ιδρυμάτων.

Ερωτηθείς αν το θεσμικό πλαίσιο είναι επαρκές, αν οι φοιτητές θα προστατευθούν και αν η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πόλο επενδύσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, απάντησε κατηγορηματικά: «Ναι, ναι και ναι».

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο νόμος Πιερρακάκη έχει κριθεί συνταγματικός και ότι οι παρατηρήσεις του ΣτΕ αφορούν διοικητικές αστοχίες, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται ήδη σε διαδικασία διόρθωσης.

«Κανείς φοιτητής δεν πρόκειται να μείνει ξεκρέμαστος και η Ελλάδα θα γίνει κέντρο σημαντικών επενδύσεων ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων «μεγάλη τομή», υποστηρίζοντας ότι μπορεί να δημιουργήσει νέες εκπαιδευτικές επιλογές εντός της χώρας και να περιορίσει την ανάγκη αναζήτησης σπουδών στο εξωτερικό.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ανάπτυξη μη κρατικών ιδρυμάτων δεν σημαίνει υποχώρηση του ρόλου των δημόσιων πανεπιστημίων.

Αντίθετα, αναφέρθηκε στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών ΑΕΙ, στις διεθνείς συνεργασίες που αναπτύσσονται και στη δημιουργία ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις παρεμβάσεις για τις φοιτητικές υποδομές, κάνοντας λόγο για 8.500 φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα, τις οποίες χαρακτήρισε σημαντικό βήμα για τη στήριξη της φοιτητικής κοινότητας.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της διεθνούς δικτύωσης των δημόσιων πανεπιστημίων ανέφερε τη συνεργασία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με το Πανεπιστήμιο του Καΐρου.

«Δώσαμε το νομικό πλαίσιο στα δημόσια πανεπιστήμια να μπορούν επιτέλους να απογαλακτιστούν από αυτόν τον στραγγαλισμό του υπουργείου Παιδείας, να ανοίξουν τα φτερά τους και να μπορέσουν να χτίσουν αυτές τις μεγάλες συμμαχίες», δήλωσε.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε τη σημερινή εικόνα των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων «αχτίδα αισιοδοξίας στη χώρα».

Για την στεγαστική κρίση

Στη στεγαστική κρίση και στην ανάγκη να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι τα μέτρα που ενισχύουν μόνο τη ζήτηση δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το στεγαστικό υπαρκτό και πανευρωπαϊκό ζήτημα, τονίζοντας ότι η πίεση στις τιμές σχετίζεται τόσο με τη ζήτηση όσο και με την περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων κατοικιών.

«Έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι τα μέτρα στήριξης της ζήτησης από μόνα τους δεν αρκούν», ανέφερε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αναφορά στο πρόγραμμα «Σπίτι μου», σημειώνοντας ότι μέσω αυτού 40.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία, ενώ στάθηκε και στα κίνητρα για την επαναφορά κλειστών ακινήτων στην αγορά.

Όπως είπε, μέσα από τα σχετικά προγράμματα μπορεί να δοθεί επιδότηση έως και 36.000 ευρώ για την επισκευή κλειστών κατοικιών, ώστε αυτές να επανενταχθούν στην αγορά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η αύξηση της κατασκευής νέων κατοικιών, με μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

«Πρωτίστως πρέπει να δώσουμε κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα, να αυξηθεί η κατασκευή σπιτιών», σημείωσε, απορρίπτοντας την προσέγγιση ότι το στεγαστικό μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά μέσω κρατικής κατασκευής κατοικιών.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στον σχεδιασμό για την αξιοποίηση του Ελαιώνα στην Αττική, με τη δημιουργία νέων ζωνών κατοικίας και τη δυνατότητα μετατροπής παλαιών βιομηχανικών κτιρίων σε κατοικίες.

Παρά τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι η πίεση παραμένει έντονη για σημαντικό αριθμό πολιτών, ιδιαίτερα εξαιτίας του αυξημένου κόστους στέγασης.

«Έχουμε κάνει πράγματα. Έχουμε ένα πρόγραμμα με πολλούς πόρους, αλλά καταλαβαίνω απόλυτα ότι υπάρχουν σήμερα συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάζονται και στο ζήτημα της στέγης. Πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα», κατέληξε.

«Αργήσαμε στην εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρέπει να τρέξουμε με μεγαλύτερες ταχύτητες»

Στον πρωτογενή τομέα και στις αλλαγές που απαιτούνται για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδεχόμενος καθυστερήσεις σε κρίσιμες παρεμβάσεις, με αιχμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής μία από τις βασικές προτεραιότητες για την επόμενη κυβερνητική περίοδο, εφόσον, όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία λάβει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών.

«Η ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία, αν μας εμπιστευτεί ο λαός», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση δεν κινήθηκε με την απαιτούμενη ταχύτητα στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αργήσαμε στην εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρέπει να τρέξουμε με μεγαλύτερες ταχύτητες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αυτοκριτική έκανε και για τον ΕΛΓΑ, σημειώνοντας ότι δεν προχώρησε η απαιτούμενη αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου.

«Δεν κάναμε την αναμόρφωση των κανονισμών του ΕΛΓΑ και παίρνουμε “κίτρινη κάρτα” σε αυτό», είπε.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη οι ενισχύσεις και τα διαθέσιμα εργαλεία να κατευθύνονται στους πραγματικούς παραγωγούς, με στόχο να στηριχθεί ουσιαστικά η παραμονή των νέων στον αγροτικό τομέα.

«Πρέπει να στραφούμε στους πραγματικούς παραγωγούς. Θέλουμε οι νέοι αγρότες να μένουν στο χωράφι και όχι απλά να παίρνουν τα χρήματα», κατέληξε.

Για το δημογραφικό

Στο δημογραφικό πρόβλημα αναφέρθηκε εκτενώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσμού δεν αποτελούν αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, αλλά μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ανεπτυγμένες κοινωνίες.

Ο πρωθυπουργός έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Νότια Κορέα, όπου, όπως είπε, αντιστοιχούν κατά μέσο όρο περίπου 0,8 παιδιά ανά γυναίκα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση από αυτή τη διεθνή τάση.

«Δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού απαιτεί ένα ευρύτερο πλέγμα πολιτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη φορολογική μεταρρύθμιση που, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύει περισσότερο τις οικογένειες με παιδιά, καθώς και στις παρεμβάσεις που αφορούν εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

«Το είδαν οι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι. Περισσότερα vouchers, παιδικοί σταθμοί, ολοήμερα σχολεία. Το στεγαστικό συνδέεται με το δημογραφικό», ανέφερε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι η Πολιτεία συνεχίζει να στηρίζει τις οικογένειες μέσω του επιδόματος τέκνων, ενώ έκανε ειδική αναφορά στις πολύτεκνες οικογένειες και στις αυξημένες ενισχύσεις που συνδέονται με τη γέννηση επιπλέον παιδιού.

Παράλληλα, διεύρυνε τη συζήτηση πέρα από το ζήτημα των γεννήσεων, τονίζοντας ότι το δημογραφικό αφορά συνολικά τη δομή της ελληνικής κοινωνίας και τη σταδιακή γήρανση του πληθυσμού.

Όπως είπε, το ζήτημα συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, ενώ χαρακτήρισε τη φροντίδα των ηλικιωμένων ως ένα από τα επόμενα μεγάλα στοιχήματα για τη χώρα.

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε και τις αλλαγές για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, επισημαίνοντας ότι ο μηδενισμός της παρακράτησης της σύνταξης και η ένταξη περίπου 200.000 εργαζόμενων συνταξιούχων στο νέο καθεστώς αποτελούν μέρος της ευρύτερης πολιτικής για την αντιμετώπιση των συνεπειών του δημογραφικού.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και στη στάση της Τουρκίας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν διαθέτει, κατά την ελληνική πλευρά, κανένα νόμιμο έρεισμα για να παρεμποδίσει την υλοποίησή του.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την επενδυτική συμμετοχή γαλλικού ομίλου στο έργο, επισημαίνοντας τη σημασία που αποκτά η διασύνδεση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να εμποδίσει αυτό το έργο και πιστεύω ότι δεν θα το κάνει», τόνισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι Αθήνα και Παρίσι βρίσκονται σε συνεννόηση για όλα τα πιθανά σενάρια γύρω από την εξέλιξη του έργου.

«Είμαστε σε συνεννόηση με τη γαλλική πλευρά για όλα τα ενδεχόμενα», ανέφερε.

«Μ' αφήνει παγερά αδιάφορο η «αντιπολίτευση της κατσαρίδας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε και για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αναγνωρίζοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις, υποστηρίζοντας όμως ότι η εικόνα είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με το παρελθόν.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις κτιριακές παρεμβάσεις, σημειώνοντας ότι έχουν ανακαινιστεί περισσότερα από 80 νοσοκομεία και Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, καθώς και περισσότερα από 160 Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα.

«Ποτέ δεν είχε γίνει τέτοια παρέμβαση στις κτιριακές υποδομές του ΕΣΥ», είπε, υποστηρίζοντας ότι η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων βελτιώνει τις συνθήκες τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους εργαζομένους.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι παραμένουν κενά σε γιατρούς και κυρίως σε νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ αναγνώρισε ότι σε ορισμένες περιοχές οι προκηρύξεις θέσεων δεν προσελκύουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον.

Στο πλαίσιο αυτό, τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης των κινήτρων για τους γιατρούς που επιλέγουν να υπηρετήσουν στην περιφέρεια, αναφέροντας μεταξύ άλλων τη δυνατότητα παροχής επιδοτούμενης κατοικίας.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στις αλλαγές που έχουν γίνει στις αμοιβές των γιατρών, επικαλούμενος την αύξηση των αποζημιώσεων για τις εφημερίες, τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και τη δυνατότητα άσκησης ελεγχόμενου ιδιωτικού έργου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόληψη, επισημαίνοντας ότι η πολιτική υγείας δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στη λειτουργία των νοσοκομείων.

«Αν θέλουμε οι συμπολίτες μας να είναι υγιείς, θα πρέπει να επενδύουμε στην πρόληψη και να αλλάξουμε την κουλτούρα», σημείωσε.

Στο πλαίσιο αυτό παρέπεμψε στα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων, όπως οι μαστογραφίες και οι εξετάσεις για τον καρκίνο του προστάτη, αλλά και στη νέα πρωτοβουλία για την οδοντιατρική φροντίδα των παιδιών.

Κλείνοντας την αναφορά του στο ΕΣΥ, υποστήριξε ότι το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη κατάσταση από το 2019.

«Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε, αλλά, για το Θεό, δεν μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει επιτέλους με γενναιότητα αυτή την πρόοδο», ανέφερε, ευχαριστώντας παράλληλα τους εργαζομένους στον χώρο της υγείας.

Για τα κέρδη των τραπεζών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για τα κέρδη των τραπεζών και το κατά πόσο θα μπορούσαν να επιβαρυνθούν περισσότερο φορολογικά.

Απαντώντας, παρέπεμψε στις τοποθετήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με το κόστος και τους φορολογικούς συμψηφισμούς, σημειώνοντας ότι ο τραπεζικός κλάδος λειτουργεί μέσα σε αυστηρό ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο.

Παράλληλα, υπενθύμισε τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στις τραπεζικές προμήθειες και έθεσε ως επόμενο στόχο την ουσιαστικότερη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

«Θέλουμε οι τράπεζες να είναι πιο ευνοϊκές προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να δίνουν περισσότερα στεγαστικά, να επενδύουν οι πολίτες και να αποταμιεύουν», τόνισε.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι για την οικονομία παραμένει κρίσιμη η ύπαρξη ενός σταθερού και ασφαλούς τραπεζικού συστήματος.

Για συνεργασίες αντιπολίτευσης: «Καλή τύχη» στο σενάριο κυβέρνησης των ηττημένων

Αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών μεταξύ κομμάτων της αντιπολίτευσης, σε περίπτωση που από την πρώτη κάλπη δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο μιας λεγόμενης «κυβέρνησης των ηττημένων», περιγράφοντας ως υποθετικό σχήμα συνεργασίας πρόσωπα και κόμματα από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους.

Στην αναφορά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, στο οποίο θα μπορούσαν να συμμετέχουν ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Χάρης Δούκας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Κυριάκος Βελόπουλος και ενδεχομένως ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε με τη φράση:

«Καλή τύχη».

Παράλληλα, διερωτήθηκε αν ένα τόσο ετερόκλητο πολιτικό σχήμα θα μπορούσε πράγματι να αποτελέσει βιώσιμη κυβερνητική λύση για τη χώρα.

Ο πρωθυπουργός παρέπεμψε και στις εκλογές του 2023, υπενθυμίζοντας ότι και τότε είχαν διατυπωθεί αντίστοιχα σενάρια συνεργασιών.

«Τα είχαμε ξανακούσει αυτά. Τα θυμάστε; Το ’23;», ανέφερε, σημειώνοντας ότι τελικά η Νέα Δημοκρατία επικράτησε με ποσοστό 41%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίστηκε στο 17%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την άποψή του ότι το πρώτο κόμμα πρέπει να έχει τον κεντρικό ρόλο στον σχηματισμό κυβέρνησης, με τον αρχηγό του να αναλαμβάνει την πρωθυπουργία.

Παράλληλα, επανέφερε τη σταθερή θέση της Νέας Δημοκρατίας υπέρ της αυτοδυναμίας, την οποία χαρακτήρισε ως την καλύτερη επιλογή για τη διακυβέρνηση της χώρας, αφήνοντας τις όποιες συζητήσεις για συνεργασίες να κριθούν από το εκλογικό αποτέλεσμα.

Για τα πρόσωπα στην Θεσσαλονίκη

Στα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη διαδικασία της επόμενης Συνταγματικής Αναθεώρησης, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι σε αρκετά ζητήματα οι αποφάσεις δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις υποψηφιότητες στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι έχει θέσει έναν προσωπικό πολιτικό στόχο για την περιοχή, η επίτευξη του οποίου, όπως είπε, θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Έχω θέσει έναν προσωπικό στόχο. Αν τον πετύχουμε, θα το δείξει το ταμείο. Αυτά που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη δικαιώνουν την προσδοκία», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, τόνισε ότι στόχος είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικά και ανανεωμένα.

«Θέλουμε να τα εμπλουτίσουμε. Θέλουμε νέους που δεν έχουν πολιτευτεί και αυτό που ισχύει για την Επικρατείας ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη», είπε.

Για τη Β’ Θεσσαλονίκης και το ενδεχόμενο κάποιος από τους τρεις βουλευτές να επιλέξει την κάθοδο στις περιφερειακές εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι όποιος επιθυμεί να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης θα πρέπει προηγουμένως να έχει παραιτηθεί.

«Ισχύει ότι αν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος, πρέπει να παραιτηθεί», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι είχε ήδη θέσει ως χρονικό όριο τον Ιούλιο.

«Είχα πει πως αν δεν έχει παραιτηθεί μέχρι τον Ιούλιο, δεν θα είναι υποψήφιος», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς, τέλος, αν ο ίδιος θα είναι υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης, απάντησε ότι δεν έχει ακόμη καταλήξει σε οριστική απόφαση.

«Δεν έχω λάβει οριστικές αποφάσεις», ανέφερε.

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε και για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία της διαδικασίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη στάση που θα κρατήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Όπως είπε, χωρίς ουσιαστική διάθεση συναίνεσης είναι δύσκολο να προχωρήσουν οι αλλαγές που απαιτούν αυξημένες πλειοψηφίες.

«Η επιτυχία μίας αναθεώρησης κρίνεται από τη στάση της αντιπολίτευσης. Είναι δύσκολο αν δεν μπει ζεστά, πώς θα προχωρήσει», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι έχει επιλέξει συνολικά αρνητική στάση απέναντι στις κυβερνητικές προτάσεις.

«Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε σε όλα “όχι”», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στην επόμενη Βουλή θα πρέπει να συγκεντρωθούν 180 ψήφοι για κρίσιμες αλλαγές.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν είναι δεδομένο πως Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ θα διαθέτουν από κοινού αυτή την κοινοβουλευτική δύναμη.

«Στην επόμενη Βουλή πρέπει να βρούμε 180 βουλευτές. Αλλά δεν είναι σίγουρο αν το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ θα έχουν 180 βουλευτές», είπε.

Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι η έντονη πολιτική πόλωση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την αναζήτηση συναινέσεων.

«Έχει καλλιεργηθεί ότι ό,τι λέει η κυβέρνηση είναι κακό. Στη Συνταγματική Αναθεώρηση αυτό καθιστά τα πράγματα πιο δύσκολα», σημείωσε.

Για το κράτος δικαίου

Στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για ζητήματα κράτους δικαίου, με αναφορές στις υποκλοπές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επικαλούμενος την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση στα κράτη-μέλη.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί ουσιαστική πρόοδος, σημειώνοντας ότι στην έκθεση του 2026 η Ελλάδα συγκεντρώνει τέσσερις επισημάνσεις, αριθμό αντίστοιχο με εκείνον της Γερμανίας και χαμηλότερο, όπως είπε, από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε, αλλά είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από εκεί που βρισκόμασταν», ανέφερε.

Παράλληλα, αμφισβήτησε την αξιολόγηση της αντιπολίτευσης ως προς την ποιότητα των θεσμών, υπογραμμίζοντας ότι αποδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στην κρίση των ευρωπαϊκών οργάνων.

«Επιτρέψτε μου να έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτή την έκθεση από ό,τι στις απόψεις της αντιπολίτευσης, που εν πάση περιπτώσει έχει και τα δικά της κίνητρα», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις της Κομισιόν και υποστήριξε ότι έχουν ήδη γίνει βελτιώσεις σε σειρά θεσμικών ζητημάτων.

Την ίδια ώρα, συνέδεσε τις επόμενες παρεμβάσεις με τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης, σημειώνοντας ότι το εύρος των αλλαγών θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές και κοινοβουλευτικές ισορροπίες που θα προκύψουν μετά τις εκλογές.

Για τις υποκλοπές

Στην υπόθεση των υποκλοπών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι το ζήτημα έχει ήδη εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη και ότι δεν έχει κάτι επιπλέον να προσθέσει.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο το καλοκαίρι του 2022 και τόνισε πως έχει κριθεί δικαστικά, ακόμη και σε ανώτατο βαθμό, ως προς το ζήτημα ενδεχόμενης σύνδεσης με κρατικές υπηρεσίες.

«Η υπόθεση των υποκλοπών ήρθε στην επιφάνεια το καλοκαίρι του 2022. Έχει κριθεί από τη Δικαιοσύνη και σε ανώτατο βαθμό ως προς το ζήτημα της όποιας σύνδεσης με κρατικές υπηρεσίες», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι παραμένει μία δικαστική εκκρεμότητα σε δεύτερο βαθμό, η οποία αφορά την καταδίκη τεσσάρων προσώπων.

«Υπάρχει μια εκκρεμότητα η οποία πηγαίνει σε δεύτερο βαθμό όσον αφορά την καταδίκη τεσσάρων προσώπων», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι θεωρεί πως έχει ήδη τοποθετηθεί πλήρως για το συγκεκριμένο θέμα.

«Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω, έχω εξαντλήσει όσα έχω να πω», σημείωσε.

Για μεταναστευτικό

Στο μεταναστευτικό και ειδικότερα στις αυξημένες πιέσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον αλλάξει συνολικά κατεύθυνση στη διαχείριση του ζητήματος.

«Η ΕΕ έχει κάνει συνολική στροφή στο μεταναστευτικό. Βοηθήσαμε την Ευρώπη να αλλάξει τη στρατηγική της», ανέφερε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η ελληνική πολιτική συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας αυστηρότερης ευρωπαϊκής προσέγγισης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κρήτη, επισημαίνοντας ότι η εικόνα στο νησί διαφοροποιείται από εκείνη του Ανατολικού Αιγαίου και απαιτεί ειδική διαχείριση.

«Σε αντίθεση με το Ανατολικό Αιγαίο, στην Κρήτη έχουμε προκλήσεις και χρειάζεται ειδική διαχείριση. Κάνουμε προσπάθειες να τους στηρίζουμε», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση και στην πολιτική των επιστροφών, την οποία χαρακτήρισε βασικό εργαλείο αποτροπής νέων παράτυπων μετακινήσεων.

«Η ενεργή πολιτική επιστροφών είναι το αντικίνητρο. Αν ξέρεις ότι θα επιστραφείς, δεν θα μπεις σε επικίνδυνη βάρκα», ανέφερε.

Σχολιάζοντας την εικόνα που έχει διαμορφωθεί γύρω από τις μεταναστευτικές ροές προς το νησί, χρησιμοποίησε χαρακτηριστικά τη φράση:

«Η Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες, βουλιάζει από τουρίστες».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στο Ηράκλειο, ξεκαθαρίζοντας ότι θεωρεί αναγκαία τη δημιουργία οργανωμένης δομής για την προσωρινή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

«Χρειαζόμαστε δομή, γιατί αυτό επιτάσσει η κοινή λογική. Έχω δώσει σαφή κατεύθυνση στο υπουργείο Μετανάστευσης, να γίνει δομή προσωρινής διαχείρισης όπως είναι αντίστοιχα στα Χανιά», τόνισε.

Για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

Στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι τα κονδύλια κατευθύνθηκαν κυρίως προς μεγάλες επιχειρήσεις αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας να αποδομήσει αυτή την εικόνα με συγκεκριμένα παραδείγματα κοινωνικών και δημόσιων παρεμβάσεων.

Ο πρωθυπουργός διερωτήθηκε χαρακτηριστικά αν μπορούν να θεωρηθούν «μεγάλοι» οι ασθενείς που περιμένουν, για παράδειγμα, μια μεταμόσχευση μυελού των οστών, υπογραμμίζοντας ότι σημαντικό μέρος των ευρωπαϊκών πόρων έχει διοχετευθεί και σε δράσεις με άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης δεν σημαίνει και το τέλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τη χώρα.

«Εξακολουθούμε να έχουμε σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης», ανέφερε.

Το ζήτημα της ασφάλειας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση αναμένει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις χρηματοδοτικές δυνατότητες της επόμενης περιόδου.

Στο ζήτημα της ασφάλειας, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, της πολιτικής βίας, των διαδικτυακών απατών και της καθημερινής παραβατικότητας αποτελεί μια διαρκή μάχη.

Όπως είπε, το βασικό ζητούμενο είναι αν η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και αν οι πολίτες αισθάνονται ότι η παραβατικότητα δεν μένει χωρίς συνέπειες.

Αναφερόμενος στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, σημείωσε ότι οι φερόμενοι ως δράστες έχουν ταυτοποιηθεί και συλληφθεί, συνδέοντας την υπόθεση με την ανάγκη καθολικής καταδίκης της πολιτικής βίας.

«Το αυγό του φιδιού της τρομοκρατίας να μην ξαναζωντανέψει στην πατρίδα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη καταγράψει σημαντικά αποτελέσματα στην εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων και στη δράση εγκληματικών οργανώσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στη μικροπαραβατικότητα και την οδική ασφάλεια, υποστηρίζοντας ότι η αυξημένη αστυνόμευση αρχίζει να επηρεάζει τη συμπεριφορά των πολιτών.

«Τον μήνα Αύγουστο είχαμε τα μισά θανατηφόρα τροχαία απ’ ό,τι πέρυσι. Κάτι αλλάζει εδώ», σημείωσε, συνδέοντας την αλλαγή αυτή τόσο με την εφαρμογή των κανόνων όσο και με την εκπαίδευση και τη διαμόρφωση διαφορετικής κουλτούρας.

Για τις διαδικτυακές απάτες, έκανε λόγο για «μάστιγα», τονίζοντας ότι δεν αρκεί μόνο η αστυνομική αντιμετώπιση, αλλά χρειάζεται και μεγαλύτερη ενημέρωση και προσοχή από την πλευρά των πολιτών.

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας ότι οι εθνικές αρχές έχουν ήδη παραπέμψει πολίτες στη Δικαιοσύνη και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν εκδοθεί πρωτόδικες καταδικαστικές αποφάσεις.

«Δεν θα σας πω ότι κερδίζεται, αλλά θα σας πω ότι κινούμαστε σίγουρα στη σωστή κατεύθυνση και δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις σε αυτό το σύνθημα», ανέφερε για τη γραμμή της «νομιμότητας παντού».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι ο νομοταγής πολίτης να αισθάνεται πως οι παραβατικές συμπεριφορές αντιμετωπίζονται και δεν μένουν ατιμώρητες.

Για οικονομικές παροχές και κατά πόσο είναι προεκλογικές υποσχέσεις

Στο κατά πόσο το οικονομικό πακέτο που ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ έχει προεκλογικό χαρακτήρα απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απορρίπτοντας την κριτική περί «παροχολογίας» και υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Όπως ανέφερε, όσο η οικονομία παράγει καλύτερα αποτελέσματα και δημιουργείται πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος, μέρος αυτού θα επιστρέφεται στην κοινωνία.

«Θα ήταν προεκλογικό το πακέτο αν ξεπερνούσε τα όρια», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας ότι οι εξαγγελίες δεν παραβιάζουν τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο πολιτικό σκηνικό του 2003, όταν, όπως υπενθύμισε, το ΠΑΣΟΚ υπολειπόταν κατά 8 έως 10 ποσοστιαίες μονάδες της Νέας Δημοκρατίας.

«Δεν βλέπω να υπάρχει αντίστοιχο πολιτικό σκηνικό σήμερα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι πολίτες είναι πλέον περισσότερο ώριμοι και ότι οι συγκρίσεις με όσα συνέβαιναν πριν από 23 χρόνια δεν είναι εύστοχες.

Για τον Έβρο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε και για την πορεία του σχεδίου ανασυγκρότησης του Έβρου, απορρίπτοντας την κριτική του Σταύρου Μπένου περί ακύρωσης του master plan και έργων «βιτρίνας».

Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση παραμένει συνεπής στις βασικές δεσμεύσεις που ανέλαβε μετά την καταστροφική πυρκαγιά, ενώ το χρηματοδοτικό πακέτο για τη Θράκη έχει συμφωνηθεί και σειρά έργων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις παρεμβάσεις σε εκπαίδευση και υποδομές, στη σιδηροδρομική σύνδεση που χρηματοδοτείται από το Connecting Europe Facility, αλλά και στα έργα αποκατάστασης στη Δαδιά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη να περιοριστεί η αναπτυξιακή απόσταση μεταξύ Βόρειου και Νότιου Έβρου, επισημαίνοντας τη δυναμική που παρουσιάζει η Αλεξανδρούπολη και συνολικά το νότιο τμήμα, αλλά και την ανάγκη μεγαλύτερης στήριξης του βόρειου Έβρου.

Για τη Δαδιά, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η φυσική αναγέννηση του δάσους μετά τη μεγάλη πυρκαγιά εξελίσσεται καλύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, κάνοντας μάλιστα λόγο για αύξηση του πληθυσμού των πτηνών.

«Εγώ είμαι πάντα ανοιχτός όπου έχουμε καθυστερήσεις αυτές να επισημαίνονται, αλλά αισθάνομαι ότι ως προς τις βασικές μας δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στον Έβρο, μετά την καταστροφική πυρκαγιά, είμαστε συνεπείς», ανέφερε.

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