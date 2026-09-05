Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: "Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας" με 12 μόνιμα μέτρα – Τι αλλάζει σε μισθούς και φορολογία

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Νέες μόνιμες φοροελαφρύνσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες, αλλά και αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων στα 400 ευρώ ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεδιπλώνοντας τη «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας».

Τα 12 πιο σημαντικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός



- Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για επιχειρήσεις (το 2027 στην περιφέρεια - το 2029 στην Αττική)

- Αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών: απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας

- Μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα, για να φθάσει στο 50% (από φορ. έτος 2028)

- Συνταξιούχοι: αυξάνεται στα 400€ η ετήσια ενίσχυση - για όλους άνω των 65

- Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως 20.000€ για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

- Μηδενισμός φόρου εισοδήματος τριτέκνων ως τα 20.000€

- Σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1000€ σε 15 μήνες

- Δημόσιοι υπάλληλοι: επίδομα Χριστουγέννων 500€ (από 12/2027)

- Νέο Πρόγραμμα «Σπίτι Μου 3» ύψους 2 δις €

- Νέος επενδυτικός λογαριασμός για νεογέννητα – το κράτος θα διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο – κουμπαράς άνω των 60.000€ στα 18

- Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά ως το 2029

- Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων

Τα 10 άλματα ως το 2031



1.Ανάπτυξη μέσω αύξησης της παραγωγικότητας. Ως το 2031 η μεταποίηση να φτάσει στο 12% του ΑΕΠ - 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στον βιομηχανικό αυτοματισμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη - Οι επενδύσεις να σημειώσουν νέο ρεκόρ.

2.Ένα κράτος κανόνων κι όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων μέσα από «παραθυράκια» συναλλαγών - Αιχμή η Συνταγματική Αναθεώρηση.

3.Η Ελλάδα στα 10 πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ταχύτητα και ποιότητα Δικαιοσύνης - με τον Ψηφιακό Φάκελο Δικαστών, τη δυνατότητα κάθε πολίτη να παρακολουθεί την υπόθεσή του, διπλασιασμό εξωδικαστικών επιλύσεων, επέκταση του νέου Δικαστικού Χάρτη και τη Διοικητική Δικαιοσύνη.

4.Στην Παιδεία το Νέο Σχολείο και η καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου ως κεντρική πύλη προς το Πανεπιστήμιο.

5.Προσιτή κατοικία για όλους, ιδίως για τη νέα γενιά. Αρχικά, με τη διάθεση 20.000 νέων ή ανακαινισμένων σπιτιών, με 8.500 επιπλέον φοιτητικές κλίνες, με ακόμη 10.000 δικαιούχους στα προγράμματα πρώτης κατοικίας, με 2.000 καινούργια διαμερίσματα στα στελέχη των ΕΔ και με νέο φορέα στεγαστικής πολιτικής για την αξιοποίηση της δημόσιας και δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

6.Αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα και της περιφέρειας. Μέσα από αύξηση της παραγωγικότητας ανά στρέμμα και εργαζόμενο με στόχο πιο πολλές εξαγωγές. Με αναδασμούς, Γεωπληροφοριακό Μητρώο Αγροτικής Γης, «Γεωργία ακριβείας». «Έξυπνη» άρδευση, περισσότερα θερμοκήπια και συνεργατικά σχήματα, αγροδιατροφικά κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας, Αγροτικά Λύκεια και νέα Αγροτικά Εκπαιδευτικά Κέντρα.

7.Πράσινη και Ανθεκτική Ελλάδα. Με το Κτηματολόγιο και τις Πολεοδομίες, με ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, των ΑΠΕ και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, τη διαχείριση του νερού (ενοποιώντας 700 διάσπαρτους φορείς εκτός ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, κεντρικό σχεδιασμό των έργων, με ψηφιακή παρακολούθηση απωλειών και σύνδεση των τελών με τη σωστή χρήση).

8.Δημόσια Διοίκηση από τις καλύτερες στην Ευρώπη στην ποιότητα υπηρεσιών, την ψηφιακή διακυβέρνηση και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Με καθολική κατάργηση γραφειοκρατίας, τεχνολογία που απλοποιεί την καθημερινότητα σε Υγεία, Παιδεία, παρακολούθηση των τιμών, αστυνόμευση των δρόμων.

9.Κοινωνικό Κράτος: Ποιοτική προσχολική απασχόληση με 50.000 επιπλέον δικαιούχους vouchers - Καθολική εφαρμογή των «Νταντάδων της Γειτονιάς» - Μακροχρόνια φροντίδα σε 400.000 ηλικιωμένους - Δωρεάν οδοντιατρικοί έλεγχοι από το 2027 σε 282.000 παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών - Στοχευμένη διεύρυνση από τον ΕΟΠΥΥ της αποζημίωσης των Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης στους ασθενείς με Διαβήτη Τύπου 2.

10.Ισχυρή Πατρίδα: το 2030 θα ολοκληρώνει το τεράστιο πλάνο ενίσχυσης της άμυνάς της. Rafale, Belharra, μαχητικά F-35, «Ασπίδα του Αχιλλέα», νέα Canadair της Πολιτικής Προστασίας, σύγχρονη και καλά εκπαιδευμένη Αστυνομία.

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