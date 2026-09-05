Ληστεία «κάσα ντε παπέλ» στη Μεσσηνία: Ανατίναξαν ATM και έκλεψαν πάνω από 200 χιλ. ευρώ

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στη Στούπα Μεσσηνίας τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν άγνωστοι ανατίναξαν μηχάνημα ΑΤΜ που βρισκόταν στην πρόσοψη σούπερ μάρκετ, επί της Εθνικής Οδού Καλαμάτας – Αρεόπολης.

Όπως αναφέρει το best-tv.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν από τις 04:00 το πρωί, με τους δράστες να προκαλούν ισχυρή έκρηξη, καταφέρνοντας να αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό και να γίνουν «καπνός» πριν φτάσει στο σημείο η Αστυνομία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν έχοντας αφαιρέσει ποσό που εκτιμάται περίπου σε 200.000 ευρώ, καθώς μόλις την προηγούμενη ημέρα είχε πραγματοποιηθεί η φόρτωσή του.

Λόγω της μεγάλης έκρηξης σημειώθηκαν εκτεταμένες φθορές στην πρόσοψη του σούπερ μάρκετ. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται ανατίναξη ΑΤΜ στη συγκεκριμένη περιοχή.







Οι αρχές αναζητούν τους δράστες, πραγματοποιώντας έρευνα μέσω του βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής που θα βοηθήσουν στην ταχύτερη εξιχνίαση της υπόθεσης. Άγνωστος παραμένει μέχρι αυτή την ώρα ο αριθμός των δραστών.

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