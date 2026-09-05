Πόρος: Ταχύπλοο τραυμάτισε Αυστραλό λουόμενο στο πόδι

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Ταχύπλοο σκάφος τραυμάτισε αλλοδαπό λουόμενο, υπήκοο Αυστραλίας, στη θαλάσσια περιοχή του Πόρου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο άνδρας φέρεται να έχει τραυματιστεί στο πόδι. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γαλατά και στη συνέχεια, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από την αρμόδια λιμενική αρχή.

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