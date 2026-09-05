Αντίπαλοι ΟΦΗ στο Europa Legaue: Νίκες για Λεβερκούζεν και Στουρμ Γκρατς, ήττα για την Χοφενχάιμ (βίντεο)

Με θετικό και αρνητικό πρόσημο κύλησε η αγωνιστική δράση για τρεις από τους προσεχείς αντιπάλους του ΟΦΗ στο Europa League.

Η Λεβερκούζεν αντέδρασε άμεσα μετά την ήττα της πρεμιέρας και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη Bundesliga, επικρατώντας με το εμφατικό 4-0 της Ουνιόν Βερολίνου. Η ομάδα του Κάρλες Μαρτίνεθ πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και «καθάρισε» ουσιαστικά το παιχνίδι με επιβλητικό ποδόσφαιρο. Τα γκολ πέτυχαν οι Εζεκίελ Φερνάντες, Φακούντο Μεδίνα, Πάτρικ Σικ και Ιμπραΐμα Μαζά.

Αν και ήταν εμφανώς καλύτερη για μία ώρα αγώνα και προηγήθηκε 2-0, η Χοφενχάιμ γνώρισε οδυνηρή εντός έδρας ήττα με 3-2 από τη Ντόρτμουντ και παραμένει χωρίς βαθμό, μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της Bundesliga.

Η αντίπαλος του ΟΦΗ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League ήταν σαφώς πιο επικίνδυνη στο πρώτο ημίχρονο, δημιούργησε ευκαιρίες και τελικά βρήκε το γκολ στο 45΄, όταν ο Τσουφάλ τροφοδότησε τον Αβντουλάχου κι αυτός με συρτό σουτ έξω από την περιοχή νίκησε τον Κόμπελ. Στο 54΄ ο Λέμπερλε μετά από ατομική ενέργεια σούταρε, η μπάλα κόντραρε στον Αντον, πήρε ύψος και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0.

Η Μπορούσια αντέδρασε και μείωσε στο 61΄ με τον Γκιρασί, ένα λεπτό αργότερα ο Καρέτσας (που δεν φάνηκε στο σημερινό ματς) αντικαταστάθηκε από τον Φάμπιο Σίλβα και στο 66΄ ο Πορτογάλος ισοφάρισε, μετά από εξαιρετικό κατέβασμα και πάσα του Γκιρασί. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν την ανατροπή στο 87΄, όταν ο Χαϊντάρι, στην προσπάθεια να απομακρύνει ένα επικίνδυνο γύρισμα του Νουανέρι, έστειλε τη μπάλα στην εστία της ομάδας του και επέτρεψε στη Ντόρτμουντ να πετύχει τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες πρωταθλήματος.

Η σύνθεση της Χοφενχάιμ: Μπάουμαν, Τσουφάλ, Καμπάκ (79΄ Χράνατς), Χαϊντάρι, Ροτς, Αβντουλάχου, Μπούργκερ (79΄ Ντε Κατ), Βίμερ (73΄ Κοντέ), Ντάγκιμ, Λέμπερλε (84΄ Μέρστετ), Χλόζεκ (73΄ Κράμαριτς)

Νίκη πρόκριση για την Στουρμ Γκρατς

Σημαντική νίκη πανηγύρισε και η Στουρμ Γκρατς, η οποία συνεχίζει την πορεία της στο Κύπελλο Αυστρίας. Η ομάδα του Γκρατς επικράτησε εκτός έδρας της Φόιτσμπεργκ με 3-0, παίρνοντας την πρόκριση και ανεβάζοντας την ψυχολογία της ενόψει της ευρωπαϊκής της πρεμιέρας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ