Παγκόσμιο μαραθώνιας κολύμβησης: Ασημένιο μετάλλιο ο Βασίλης Κακουλάκης στα 3 χλμ, 5ος ο Κωνσταντίνος Χουρδάκης

Το ασημένιο μετάλλιο στα 3χλμ. νοκ-άουτ σπριντ κατέκτησε ο Βασίλης Κακουλάκης, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων της κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα, που διεξάγεται στην πόλη Σάντα Φε της Αργεντινής. Ο 17χρονος Ηρακλειώτης κολυμβητής του ΠΑΟΚ επανέλαβε την επιτυχία που είχε σημειώσει στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2024, στην Ιταλία, ενώ στο ίδιο αγώνισμα ο 17χρονος επίσης Ηρακλειώτης, Κωνσταντής Χουρδάκης κατέλαβε την πέμπτη θέση, χάνοντας στις λεπτομέρειες ένα μετάλλιο.

Αναλυτικά, οι δύο Ελληνες αθλητές ξεκίνησαν από την 1η σειρά του προκριματικού γύρου (1.500μ.), όπου ο Χουρδάκης τερμάτισε τέταρτος σε 15:01.0 και ο Κακουλάκης όγδοος σε 15:07.4. Ακολούθησε ο ημιτελικός (1.000μ.), όπου οι δύο κολυμβητές κατάφεραν να πάρουν οριακά το εισιτήριο για τη δεκάδα του τελικού, με τον Κακουλάκη να καταλαμβάνει την 9η θέση με 10:45.1 και τον Χουρδάκη τη 10η με 10:45.2, αφήνοντας εκτός τελικού για ένα δέκατο του δευτερολέπτου τον Αμερικανό Κόλιν Τζέικομπς.

Τα 500μ. του τελικού ήταν μία διαφορετική υπόθεση, με τους δύο Ελληνες πρωταθλητές να διεκδικούν με αξιώσεις μετάλλιο. Ο -πιο έμπειρος- Βασίλης Κακουλάκης ήταν αυτός που τα κατάφερε, τερματίζοντας δεύτερος σε 5:04.5, πίσω από τον Γάλλο Ιθαν Πάρκερ που πρώτευσε με 5:03.9. Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Ούγγρος Μάτε Κάρπατι με 5:04.6, ακολούθησε ο Ιταλός Νταβίντε Γκρόσι με 5:06.0 και ο Χουρδάκης ήταν πέμπτος με 5:06.2.

Β. Κακουλάκης: «Μεγάλη επιτυχία, μου δίνει δύναμη για τα επόμενα»

Ο Βασίλης Κακουλάκης μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ για τη μεγάλη του διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαραθώνιας Κολύμβησης Εφήβων - Νεανίδων, στο Σάντα Φε της Αργεντινής, την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στα 3 χλμ. Knockout Sprint.

Ο 17χρονος πρωταθλητής μας εξήγησε την πολύ σωστή τακτική που ακολούθησε στον αγώνα, από τα προκριματικά έως τον τελικό και τόνισε ότι πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία που του ώθηση για τις επόμενες διοργανώσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κακουλάκη στο παρακάτω βίντεο.

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