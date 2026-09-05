Ρουμανία: Νέες βαριές διώξεις κατά του Άντριου Τέιτ για εμπορία ανηλίκων και σεξουαλική εκμετάλλευση 15χρονης

Αντιμέτωπος με νέες βαριές κατηγορίες στη Ρουμανία βρίσκεται ο Άντριου Τέιτ, καθώς οι εισαγγελικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος του για εμπορία ανηλίκων, ξέπλυμα χρήματος, σεξουαλική επαφή με ανήλικη και επηρεασμό μάρτυρα.

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Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται και ο αδελφός του, Τρίσταν Τέιτ, για φερόμενη συνέργεια. Οι δύο άνδρες αρνούνται όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.







Οι αδελφοί Τέιτ, οι οποίοι έχουν αμερικανική και βρετανική υπηκοότητα, βρίσκονται κρατούμενοι στις ΗΠΑ, όπου δικαστήριο εξετάζει αίτημα έκδοσής τους στη Βρετανία. Εκεί καταζητούνται στο πλαίσιο ξεχωριστής υπόθεσης που περιλαμβάνει κατηγορίες για βιασμό.







Η καταγγελία για 15χρονη



Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το σκέλος του νέου ρουμανικού κατηγορητηρίου που αφορά μία από τις φερόμενες ως παθούσες.

Σύμφωνα με τη ρουμανική εισαγγελική υπηρεσία κατά του οργανωμένου εγκλήματος DIICOT, η κοπέλα ήταν 15 ετών όταν ο Άντριου Τέιτ φέρεται να την προσέγγισε στη Βρετανία το 2012.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι στη συνέχεια τη μετέφερε στο Βουκουρέστι, όπου φέρεται να χρησιμοποίησε σωματική βία και ψυχολογικό εκφοβισμό προκειμένου να την εξαναγκάσει να παράγει πορνογραφικό υλικό για διαδικτυακές πλατφόρμες.

Ο Τρίσταν Τέιτ κατηγορείται ότι συνέδραμε στην εκμετάλλευσή της και ότι χρησιμοποίησε σωματική βία για να την εξαναγκάσει.

Σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο, οι δύο αδελφοί φέρονται να κράτησαν 1,25 εκατ. δολάρια από τα έσοδα που παρήγαγε η κοπέλα μέσω βιντεοσυνομιλιών, ποσό που αντιστοιχούσε περίπου στο 80% των συνολικών εσόδων της.

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Οι ρουμανικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι αδελφοί Τέιτ προσέγγιζαν γυναίκες προσποιούμενοι ότι επιθυμούσαν ερωτική σχέση ή ακόμη και γάμο, προτού τις εξαναγκάσουν, σύμφωνα με τις κατηγορίες, να δημιουργούν πορνογραφικό περιεχόμενο.





Οι αδελφοί βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ρουμανικών αρχών από τον Δεκέμβριο του 2022, μεταξύ άλλων για υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το Sky News.

«Δεν καθορίζει την ενοχή τους»



Ο δικηγόρος τους στη Ρουμανία, Εουτζέν Βιντινέακ, τόνισε ότι η κατάθεση του κατηγορητηρίου δεν ισοδυναμεί με καταδίκη.

«Η σημερινή απόφαση της DIICOT δεν καθορίζει την ενοχή και δεν πρέπει να παρουσιάζεται σαν να την καθορίζει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η υπεράσπιση θα εξετάσει το κατηγορητήριο και θα προσβάλει τυχόν αποδεικτικές, διαδικαστικές ή νομικές ελλείψεις.

Υπενθύμισε επίσης ότι προηγούμενο κατηγορητήριο είχε αντιμετωπίσει προβλήματα κατά τον δικαστικό έλεγχο, με το δικαστήριο να εντοπίζει σημαντικές παρατυπίες που εμπόδισαν την υπόθεση να προχωρήσει τότε σε δίκη.

«Οι πελάτες μας εξακολουθούν να απορρίπτουν τις κατηγορίες εναντίον τους», πρόσθεσε.

Μπορούν να δικαστούν ακόμη και ερήμην



Η νέα υπόθεση δεν οδηγείται αμέσως σε δίκη. Βάσει της ρουμανικής νομοθεσίας, το κατηγορητήριο θα εξεταστεί πρώτα από δικαστή προκαταρκτικού τμήματος, ο οποίος θα ελέγξει τη νομιμότητα του φακέλου.

Τυπικά η διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, ωστόσο στην πράξη τέτοιοι έλεγχοι συχνά διαρκούν περισσότερο.

Οι αδελφοί Τέιτ μπορούν να δικαστούν ερήμην στη Ρουμανία, ενώ παραμένει ασαφές εάν η DIICOT θα ζητήσει την έκδοσή τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Άντριου Τέιτ, πρώην kickboxer και influencer με τεράστια παρουσία στα social media, έχει αυτοχαρακτηριστεί στο παρελθόν μισογύνης, ενώ μαζί με τον αδελφό του απέκτησαν μεγάλο διαδικτυακό κοινό, κυρίως μεταξύ νεαρών ανδρών, προβάλλοντας έναν υπερπολυτελή και υπερ-αρρενωπό τρόπο ζωής.

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