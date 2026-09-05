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ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ: Ακυρώνονται όλες οι παράλληλες εκδηλώσεις της ΝΔ, λόγω του δυστυχήματος στην Τανάγρα

ΔΕΘ
clock 19:15 | 05/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι προγραμματισμένες για σήμερα (5/9) εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ματαιώνονται μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε στην Τανάγρα.

Η ακύρωση αφορά τις προγραμματισμένες συνεστιάσεις, τα πάρτι, καθώς και άλλες σχετικές εκδηλώσεις.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι προσκεκλημένοι έχουν ήδη ενημερωθεί για τη ματαίωση των εκδηλώσεων.

Κανονικά, πάντως, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο.

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