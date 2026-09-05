Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Δυναμική παρουσία του Ο.Α.Κ. στη μεγάλη εκθεσιακή διοργάνωση – Στο Κτίριο 15, Stand 46, η συμμετοχή του Οργανισμού.

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας τη σταθερή παρουσία του στη σημαντικότερη εκθεσιακή διοργάνωση της χώρας.

Η 90ή ΔΕΘ ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, με τον Ο.Α.Κ. να παρουσιάζει το έργο, τις παρεμβάσεις και τον αναπτυξιακό του ρόλο στην Κρήτη.

Το περίπτερο του Οργανισμού βρίσκεται στο Κτίριο 15 – ισόγειο, Stand 46, στον χώρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποτελώντας σημείο ενημέρωσης και επικοινωνίας για τα έργα και τις δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται για την Κρήτη.

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Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ., Άρης Παπαδογιάννης, με αφορμή τη συμμετοχή του Οργανισμού στην 90ή ΔΕΘ, δήλωσε:

«Η συμμετοχή του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί ακόμη μία ευκαιρία να αναδείξουμε το σημαντικό έργο που υλοποιείται στην Κρήτη και τον ρόλο του Ο.Α.Κ. στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του νησιού.

Η φετινή διοργάνωση, με τον ιδιαίτερο επετειακό της χαρακτήρα, αποτελεί ένα σημαντικό σημείο συνάντησης φορέων, θεσμών και της επιχειρηματικής κοινότητας. Για τον Ο.Α.Κ., η παρουσία του στη ΔΕΘ σηματοδοτεί τη συνέχιση μιας σταθερής πορείας εξωστρέφειας και συνεργασιών.

Με τη διαρκή στήριξη και συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και σε συντονισμό με τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της Κρήτης, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με σχέδιο και συνέπεια για τις υποδομές που έχει ανάγκη το νησί. Στόχος μας είναι μια Κρήτη με σύγχρονες, ασφαλείς και ανθεκτικές υποδομές, ικανές να στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξή της τα επόμενα χρόνια».

Ώρες λειτουργίας 90ής ΔΕΘ

Η 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα λειτουργεί:

· Σάββατο 5 και 12 Σεπτεμβρίου: 10:00 – 22:00

· Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου: 10:00 – 22:00

· Καθημερινές: 16:00 – 22:00

Η 90ή ΔΕΘ πραγματοποιείται από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου 2026 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και αποτελεί επετειακή διοργάνωση, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη ΔΕΘ. Τιμώμενη χώρα της φετινής διοργάνωσης είναι η Ιαπωνία.

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