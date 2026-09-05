Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Υπέγραψε αυτόγραφο πάνω σε... εισιτήριο του Μετρό Θεσσαλονίκης (βίντεο)

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Ένα ασυνήθιστο αίτημα κλήθηκε να υλοποιήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή παρουσία του στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το thesspost.gr νεαρός προσέγγισε τον πρωθυπουργό κατά την ξενάγησή του στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και του ζήτησε αυτόγραφο.

Ωστόσο, όταν ο Κυρ. Μητσοτάκης ανταποκρίθηκε θετικά, ο νεαρός του ζήτησε να υπογράψει σε εισιτήριο του μετρό Θεσσαλονίκης.

Ο πρωθυπουργός δεν αρνήθηκε και ο νεαρός έφυγε περιχαρής με το εισιτήριο.

Δείτε το στιγμιότυπο:

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