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ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τριήμερη εκεχειρία στο Κίεβο διέταξε ο Πούτιν

πουτιν
clock 15:55 | 05/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε από το Σάββατο, την τριήμερη παύση των πληγμάτων κατά του Κιέβου, στο πλαίσιο των προετοιμασιών επίσκεψης αμερικανικής αντιπροσωπείας, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί το Σάββατο, με τους Αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε ο Πεσκόφ, στο πρακτορείο ειδήσεων TASS.

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