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Φλώρος: «Είχε ήδη χαθεί το πόδι, δεν το ξαναείδα ποτέ – Ήταν στη θάλασσα»

φλώρος
clock 14:00 | 05/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Σταύρος Φλώρος στο  Miami Herald έδωσε την πρώτη του αποκαλυπτική συνέντευξη, λίγους μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του στο Survivor.

Ο ίδιος περιέγραψε με συγκλονιστική ψυχραιμία τη στιγμή που χτυπήθηκε από το σκάφος ενώ βρισκόταν στη θάλασσα μαζί με τον φίλο του, Μάνο Μαλλιαρό.

«Όταν το είδα, ήμουν, σαν, σε κατάσταση σοκ. Σκεφτόμουν: “Σίγουρα θα πεθάνω, 100%”. Το ένιωθα. Όπως, όταν το σκάφος προχωρούσε, ένιωθα σαν να πέθαινα σιγά-σιγά. ελεγα στον φίλο μου τον Μάνο: “‘”Αδερφέ, σε παρακαλώ, βρες ένα τηλέφωνο. Θέλω να πω τα τελευταία μου λόγια στη μαμά μου”», ανέφερε αρχικά.

«Είχαμε όλα όσα μας είχε ζητήσει η παραγωγή, όπως το μπαλόνι για να μας βλέπει το σκάφος. Ήμασταν δύο άτομα, είχαμε ένα ψαροντούφεκο, είχαμε τα πάντα. Και τότε το σκάφος πλησίασε πολύ κοντά στην παραλία. Δεν ήταν κανείς από την παραγωγή εκεί για την ασφάλειά μας, και τότε συνέβη αυτό. Το σκάφος πήγαινε πολύ γρήγορα. Δεν τους νοιάζουν τα όρια ούτε τίποτα άλλο. Άκουσα τον φίλο μου τον Μάνο να μου φωνάζει: “Σταύρο, το σκάφος, το σκάφος”. Τότε γύρισα το κεφάλι μου και το σκάφος βρισκόταν ήδη ένα, δύο μέτρα μακριά μου. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα εκείνη τη στιγμή. Το σκάφος με χτύπησε και μετά η προπέλα με έκοψε», συμπλήρωσε.

«Είχα τις αισθήσεις μου. Ήμουν ξύπνιος όλη την ώρα. Βγήκα από το νερό. Σκέφτηκα: “Λοιπόν, τι μου συνέβη; Τι έγινε τώρα;”. Κοιτάζω τον εαυτό μου. Νομίζω ότι όλα είναι εντάξει. Και μετά κοιτάζω το πόδι μου. Το πιάνω. Βλέπω ότι το πόδι μου είχε κοπεί εντελώς, τελείως. Κοιτούσα μέσα στο πόδι μου, στην πραγματικότητα. Είχε ήδη χαθεί (το αριστερό του πόδι). Δεν το ξαναείδα ποτέ. Πραγματικά, ποτέ. Ήταν στη θάλασσα», πρόσθεσε.

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