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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Και οι δύο συνελήφθησαν για κάνναβη

συλληψη
clock 12:38 | 05/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δύο συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών έγιναν χθες στην Κρήτη.

Στον Άγιο Νικόλαο συνελήφθη 47χρονος, καθώς σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν ένα δενδρύλλιο κάνναβης, ύψους ενός μέτρου και 15 εκατοστών, σε στάδιο αποξήρανσης, καθώς και 88,4 γραμμάρια από τμήματα και υπολείμματα κάνναβης.

Κάνναβη

Την ίδια ημέρα, σε περιοχή του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, συνελήφθη 53χρονος. Σε έρευνα που έγινε σε επιχείρηση και στον χώρο όπου διαμένει, βρέθηκαν μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, 7,2 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης «σοκολάτα», καθώς και μία ζυγαριά και δύο τρίφτες κάνναβης.

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