Ψάλτης βρέθηκε μαχαιρωμένος μέσα σε κοντέινερ στο προαύλιο εκκλησίας

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Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί καλύπτει τον θάνατο ενός ψάλτη που εντοπίστηκε μαχαιρωμένος μέσα σε κλειδωμένο κοντέινερ σε προαύλιο χώρο εκκλησίας σε περιοχή του Διονύσου.

Το τραγικό περιστατικό έγινε στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, όπως αναφέρει το cnn.gr δίπλα στον νεκρό άνδρα βρέθηκε ένα μαχαίρι με τις αρχές να θεωρούν ως επικρατέστερο το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

Στην περιοχή όπου σημειώθηκε το συμβάν κλήθηκε η Πυροσβεστική προκειμένου να ανοίξει το κοντέινερ, το οποίο ήταν κλειδωμένο από μέσα.

Στον χώρο που εντοπίστηκε νεκρός ο ψάλτης δεν βρέθηκε κάποιο σημείωμα.

Σε ότι αφορά τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται από την αστυνομία.

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