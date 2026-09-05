Ηράκλειο: Εξαπάτησαν ανήλικη και πήραν κοσμήματα - Δύο συλλήψεις

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Δύο άνδρες, ένας 49χρονος και ένας 22χρονος, συνελήφθησαν την Παρασκευή (4/9) για υπόθεση απάτης με θύμα μια ανήλικη στα Μάλια του Δήμου Χερσονήσου, την οποία κατάφεραν να πείσουν τηλεφωνικά να συγκεντρώσει και να παραδώσει κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα της οικογένειάς της.

Ο δράστης που τηλεφώνησε στην 14χρονη την έπεισε ότι για γίνει έλεγχος στο ρεύμα του σπιτιού της, έπρεπε να συγκεντρώσει τα αντικείμενα και να τα αφήσει έξω από το σπίτι.

Στη συνέχεια, συνεργός του πέρασε από το σημείο και τα παρέλαβε.

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Χερσονήσου εντόπισαν λίγο αργότερα, στου Κοκκίνη Χάνι, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες και κατά τον έλεγχο βρήκαν στην κατοχή τους τα κοσμήματα.

Τα αντικείμενα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην οικογένεια, ενώ σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία.

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