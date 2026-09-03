Πέτρος Ζερβάκης: Από το "τιμόνι" της Τροχαίας, Διευθυντής στην Ασφάλεια Αγίου Νικολάου

Έπειτα από 12 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο «τιμόνι» του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου, ο Αστυνόμος Α', Πέτρος Ζερβάκης περνά σε ένα νέο, ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο της υπηρεσιακής του διαδρομής. O έμπειρος αξιωματικός αναλαμβάνει καθήκοντα διευθυντή στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, έχοντας πλέον στην αρμοδιότητά του ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Η αποχώρησή του από την Τροχαία σηματοδοτεί ουσιαστικά το τέλος μιας μακράς και ιδιαίτερα παραγωγικής περιόδου. Από το 2014 έως και σήμερα, ο Πέτρος Ζερβάκης είχε καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της υπηρεσίας, με βασική προτεραιότητα την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία των οδηγών και των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, οι τροχονομικοί έλεγχοι ήταν συνεχείς και εντατικοί, με έμφαση στις παραβάσεις που συνδέονται άμεσα με την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων.

Στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Πέτρος Ζερβάκης θεωρείται από τους συναδέλφους του ένας εξαιρετικά επιτυχημένος αξιωματικός, που όλα αυτά τα χρόνια υπηρέτησε με συνέπεια, επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης.

Πλέον, καλείται να υπηρετήσει από ένα διαφορετικό αλλά εξίσου νευραλγικό πόστο, με αντικείμενο τη δίωξη και την εξιχνίαση εγκλημάτων σε ολόκληρο τον νομό Λασιθίου.

Τη θέση του στη διοίκηση του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου αναλαμβάνει ο Αστυνόμος Β΄ Δημήτριος Γιαννακάκος, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου για την υπηρεσία.

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