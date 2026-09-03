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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Celine Dion τραγουδά a cappella στους δρόμους του Παρισιού και συγκινεί με την επιστροφή της

celine
clock 10:00 | 03/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια ξεχωριστή και άκρως συναισθηματική στιγμή χάρισε ηCeline Dionστους θαυμαστές της στο Παρίσι, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη της για τη μουσική παραμένει ζωντανή παρά τις δυσκολίες των τελευταίων ετών.

H ερμηνεύτρια εμφανίστηκε έξω από το ξενοδοχείο Royal Monceau με μια ιδιαίτερα κομψή εμφάνιση, επιλέγοντας ένα μαύρο φόρεμα, μαύρες γόβες και έναν αυστηρό κότσο.

Εκεί, αντί να προσπεράσει το πλήθος που την περίμενε, σταμάτησε, τραγούδησε a cappella, χόρεψε και αντάλλαξε χαμόγελα με τον κόσμο, με το σχετικό βίντεο να γίνεται αμέσως viral στο διαδίκτυο.

A post shared by Bustle (@bustle)

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