Τα ζώδια της Πέμπτης

Κριός



Κριέ, η μέρα σου ξεκινά με μια αίσθηση πως κάτι συμβαίνει. Ο τρόπος που μεταφράζεις συμπεριφορές που παρατηρείς σε κάνει επιφυλακτικό, αλλά και κάπως ανυπόμονο – κλασσικά – στο να μάθεις τι παίζει. Ίσως, επειδή ενεργοποιούνται κάποιες ανασφάλειες να νιώθεις άβολα και να μπαίνεις στη διαδικασία να πιέσεις κάπως παραπάνω καταστάσεις. Και στα οικονομικά θέλει λίγη προσοχή. Από το μεσημεράκι και μετά, μπορείς να επικοινωνήσεις πιο εύκολα αυτούς τους ενδοιασμούς σου, αλλά και να το εκτονώσεις πιο δημιουργικά σε κομμάτια δουλειάς και στόχους που δουλεύεις αυτές τις μέρες.

Ταύρος



Σήμερα, Ταύρε, η μέρα ξεκινά περίεργα και μια αίσθηση ότι περιορίζεσαι και πιέζεσαι από καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω σου. Εξελίξεις στη δουλειά σε ρίχνουν κάπως και ο τρόπος που εκφράζεις τη δυσαρέσκειά σου είναι έντονος και αρκετά εκρηκτικός σε σημεία. Ίσως είναι καλύτερα να δεις κάποια πράγματα ξανά. Έτσι θα βρεις τα λαθάκια. Από το μεσημέρι και μετά που χαλαρώνει κάπως όλο αυτό και παρατηρείς κι εσύ καλύτερα τα πράγματα, κατανοείς σε βάθος τόσο το τι έπρεπε να γίνει, όσο και το πώς μπορείς να διορθώσεις την κατάσταση.

Δίδυμοι



Δίδυμε, από το πρωί το μουντ σου είναι κάπως περίεργο και νιώθεις πως δύσκολα ικανοποιείσαι με τα όσα βλέπεις. Υπάρχει ένας εκνευρισμός και μια δυσαρέσκεια, τόσο ίσως σε οικονομικά όσο και σε προσωπικά θέματα που δε σε αφήνουν να τα δεις ψύχραιμα. Πιέζεσαι και αντιδράς. Από το απογευματάκι όμως παίρνεις τα πάνω σου και μπαίνεις στη διαδικασία να τα βάλεις σε μια σειρά, προσπαθώντας να βγάλεις άκρη και να βρεις λύσεις. Καλό είναι να το πας πιο χαλαρά και να εστιάσεις στα ουσιαστικά θέματα που πρέπει να τρέξουν ίσως πρώτα.

Καρκίνος



Καρκίνε, η μέρα ξεκινά έντονα και ανεβασμένους τόνους. Από το πρωί έχεις μια υπερένταση κι έναν εκνευρισμό, ενώ δεν λες ανοιχτά τι είναι αυτό που σε έχει ενοχλήσει. Το δείχνεις, αλλά δε το παραδέχεσαι. Στη δουλειά επίσης υπάρχει ένα απαιτητικό κλίμα και η κούραση που έχεις δε σε αφήνει να κρατηθείς. Χρειάζεται να προσαρμοστείς. Από το μεσημέρι και μετά, παίρνεις αποστάσεις και ίσως λειτουργήσεις πιο μηχανικά σε όσα πρέπει να γίνουν. Είναι σημαντικό να ξεκουραστείς, αλλά και να αποφύγεις να επεκτείνεις τα σενάρια που ήδη κάνεις για το παρασκήνιο που υποπτεύεσαι ότι παίζει.

Λέων



Σήμερα, Λέοντα, στη δουλειά τα πράγματα είναι αρκετά έντονα και θέλει ιδιαίτερη προσοχή στο κομμάτι της συνεννόησης. Η κούραση είναι αρκετή, ναι, και αυτό επηρεάζει τη στάση σου απέναντι σε πολλά ζητήματα. Δεν έχεις την υπομονή να ακούσεις, αλλά και να πεις δυο φορές το ίδιο πράγμα. Παραείσαι απαιτητικός. Επίσης, κάποιες συζητήσεις με το αμόρε μπορεί να σε ρίξει. Δεν είναι όμως κάτι που δε λύνεται. Από το μεσημέρι και μετά, το κλίμα ηρεμεί και εσύ παίρνεις τα πάνω σου. Νέες ιδέες και ενδιαφέρουσες εξελίξεις προχωρούν τα ζητήματά σου εύκολα.

Παρθένος



Παρθένε, σήμερα είσαι λίγο απόλυτος σε αυτά που λες, έχεις μια ένταση παραπάνω και μια έμμεση απαίτηση να γίνουν τα πράγματα με τον τρόπο σου. Επιμένεις σε συζητήσεις που μπορεί να γίνουν άβολες, θέλοντας να μάθεις ή να ξεκαθαρίσεις αν υπάρχει κάτι που σε αφορά. Στη δουλειά χρειάζεται να κρατήσεις χαμηλούς τόνους. Μην κάνεις προβολές. Από το μεσημέρι και μετά επικεντρώνεσαι στα της δουλειάς και τις αρμοδιότητες που έχεις αναλάβει. Λειτουργείς πιο άνετα και δημιουργικά, ενώ προγραμματίζεις καλύτερα τα πράγματα. Επαφές και συζητήσεις με σημαντικά άτομα προχωράνε.

Ζυγός



Ζυγέ, έχεις μια περίεργη αίσθηση σήμερα και νιώθεις πως κάτι θα συμβεί. Η αλήθεια είναι πως δεν μπορείς να χαλαρώσεις και αυτά που παρατηρείς σου δημιουργούν υπόνοιες και δεύτερες σκέψεις για το τι μπορεί να παίζει παρασκηνιακά. Η απογοήτευση και η ένταση από σκηνικά στη δουλειά δε σε αφήνουν να τα διαχειριστείς ψύχραιμα, για αυτό και ίσως μπεις στη διαδικασία να αντιδράσεις κάπως απότομα ή να πάρεις αποστάσεις χωρίς ιδιαίτερες εξηγήσεις. Από το μεσημέρι και μετά, χαλαρώνεις και μπορείς μέσα από συζητήσεις να κατανοήσεις καλύτερα το τι παίζει, αλλά και να ασχοληθείς με κάτι από τα ενδιαφέροντά σου.

Σκορπιός



Σήμερα, Σκορπιέ, το κλίμα με τους απέναντι είναι λίγο περίεργο. Αυτό το παρασκηνιακό και το κρυφό που δουλεύεις είναι πολύ περίεργο, ενώ και αυτά που μαθαίνεις φαίνεται να σε ρίχνουν ψυχολογικά. Οι διαφωνίες και οι αντιπαραθέσεις πάνω στα της δουλειάς δημιουργούν μια απόσταση και μια αίσθηση πως πρέπει να οριοθετήσεις καταστάσεις. Πρόσεξε ο τρόπος που θα το κάνεις να είναι ήπιος και όχι επιτακτικός. Από το μεσημεράκι και μετά, τα οικονομικά σα να μπαίνουν στο επίκεντρο. Είναι όμως και κάποιες δικές σου υποθέσεις που τις επεξεργάζεσαι περισσότερο.

Τοξότης



Τοξότη, σήμερα τα πράγματα στη δουλειά είναι κάπως περίεργα. Από το πρωί υπάρχει μια δυσκολία στο να οργανωθείς, να λειτουργήσεις με ηρεμία και να θέσεις ίσως προτεραιότητες για το πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Ο φόρτος είναι αρκετός και θα χρειαστεί να δώσεις κάτι παραπάνω από θέμα ενέργειας, για να πάρεις το αποτέλεσμα που θες. Από το μεσημέρι και μετά, ζητάς πιο εύκολα τη βοήθεια που χρειάζεσαι και απευθύνεσαι σε άτομα που έχουν εμπειρία και μπορούν να κατανοήσουν εύκολα το πλάνο σου.

Αιγόκερως



Αιγόκερε, σήμερα μπαίνεις στη διαδικασία να εξετάσεις κάποια πράγματα πάνω στη δουλειά, αλλά και να δεις αν με τα μέχρι τώρα δεδομένα είσαι ευχαριστημένος. Από το πρωί, τα πράγματα είναι κάπως περίεργα και μπαίνεις στη διαδικασία να εστιάσεις στο τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. Εντάσεις με συνεργάτες, αλλά και μέσα στη σχέση ηλεκτρίζουν την ατμόσφαιρα και χρειάζεται να σκεφτείς πριν μιλήσεις. Από το μεσημέρι και μετά, βάζεις τα πράγματα σε μια σειρά, οι τόνοι πέφτουν και αυτό που κάνεις είναι να βάλεις ψηλά στη λίστα σου τα σημαντικά που θα βοηθήσουν στο να λυθεί το όποιο πρόβλημα.

Υδροχόος



Σήμερα, Υδροχόε, η μέρα ξεκινά με μια περίεργη αίσθηση. Ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα και το πώς συνδέεις πληροφορίες παίζει να επηρεάζει σημαντικά το πώς αντιλαμβάνεσαι σκηνικά που έχουν προηγηθεί και η απογοήτευση γίνεται ένταση. Και ο τρόπος που θα το εκφράσεις θα είναι αρκετά έντονος και με σκληρές κουβέντες. Ίσως είναι καλύτερα να περιμένεις από το μεσημεράκι και μετά για την όποια κίνηση, καθώς το κλίμα χαλαρώνει και μπορείς να ακούσεις πιο εύκολα την οπτική των άλλων και να λυθεί το όποιο ζήτημα.

Ιχθύς



Ιχθύ, περίεργο το κλίμα σήμερα και οι συζητήσεις που γίνονται από το πρωί δημιουργούν διάφορες σκέψεις και υπόνοιες για παρασκηνιακά θέματα. Υπάρχει μια αίσθηση πως κάτι παίζει στα προσωπικά και κάπως ξυπνούν φόβοι και μια απογοήτευση πως θα επαναληφθεί ένα σκηνικό που σε έχει ήδη απογοητεύσει. Αν χαλαρώσεις, θα δεις τα πράγματα διαφορετικά. Από το μεσημεράκι και μετά, ασχολείσαι περισσότερο με τα του σπιτιού σου. Τακτοποιείς το χώρο σου και οργανώνεσαι, ενώ μπορεί να υπάρξουν και αλλαγές στη διακόσμηση, για να νιώσεις κι αυτή την ανανέωση που θέλεις.