Κρήτη - κτηματολόγιο: "Ώρα μηδέν" για τις διορθώσεις - Λήγει η προθεσμία

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία των διορθώσεων στο Κτηματολόγιο για χιλιάδες ιδιοκτήτες στην Κρήτη, καθώς σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται το περιθώριο για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την οριστικοποίηση των αιτήσεων που έχουν ήδη κατατεθεί σε Ηράκλειο και Χανιά.

Πρόκειται για την τελευταία ημέρα μιας διαδικασίας που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση σε ιδιοκτήτες, μηχανικούς, δικηγόρους αλλά και φορείς της Αυτοδιοίκησης, καθώς από την έναρξη της ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων αποκαλύφθηκαν σημαντικές αστοχίες και προβλήματα.

Η αρχική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης είχε παραταθεί μέχρι τις αρχές Αυγούστου. Ωστόσο, προκειμένου να δοθεί χρόνος για την ολοκλήρωση των φακέλων, αποφασίστηκε ότι όσοι είχαν ήδη εξασφαλίσει πρωτόκολλο για την αίτησή τους θα μπορούσαν να καταθέσουν τα συμπληρωματικά στοιχεία μέχρι σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου.

Έτσι, η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για όσους έχουν ήδη κινηθεί εγκαίρως. Δεν πρόκειται για παράταση της δυνατότητας υποβολής νέων αιτήσεων, αλλά για το τελευταίο περιθώριο συμπλήρωσης των φακέλων που έχουν ήδη ανοίξει.

Στο Ηράκλειο, η εικόνα που έχει διαμορφωθεί αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος. Μόνο ο Δήμος Ηρακλείου έχει καταγράψει περίπου 200 υποθέσεις δημοτικής περιουσίας στις οποίες εντοπίστηκαν λάθη ή παραλείψεις και για τις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί αιτήσεις διόρθωσης. Οι δημοτικές υπηρεσίες βρίσκονται πλέον στη διαδικασία συγκέντρωσης και κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Τα προβλήματα, πάντως, δεν περιορίζονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Ιδιοκτήτες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με επικαλύψεις δικαιωμάτων, ανακριβείς αποτυπώσεις, αλλαγές στα όρια ιδιοκτησιών αλλά και εγγραφές ακινήτων ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», δημιουργώντας σοβαρές ανησυχίες για την κατοχύρωση της περιουσίας τους.

Ιδιαίτερα έντονες ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα οι αντιδράσεις των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της Κρήτης. Δικηγορικοί Σύλλογοι και τα Τμήματα του ΤΕΕ είχαν ζητήσει περισσότερο χρόνο, υποστηρίζοντας ότι ο όγκος των προβλημάτων και η πολυπλοκότητα των υποθέσεων δεν επέτρεπαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσα στα αρχικά ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα.

Οι φορείς της Κρήτης είχαν μάλιστα θέσει στο υπουργείο το αίτημα για ουσιαστική παράταση της διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι δεν αρκούν ολιγοήμερες παρατάσεις όταν οι πολίτες καλούνται να αντιμετωπίσουν σύνθετες ιδιοκτησιακές διαφορές και ταυτόχρονα να συγκεντρώσουν τεχνικά και νομικά δικαιολογητικά.

Η σημερινή ημερομηνία, επομένως, αποτελεί έναν ακόμη κρίσιμο σταθμό σε μια διαδικασία που για την Κρήτη παραμένει ανοιχτή πληγή. Για όσους έχουν ήδη καταθέσει αίτηση διόρθωσης σε Ηράκλειο και Χανιά, η 3η Σεπτεμβρίου είναι η καταληκτική ημέρα για να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να κλείσουν τις εκκρεμότητές τους.

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