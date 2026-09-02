Ηράκλειο: Νέο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου - Στην Εντατική ένας άνδρας

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Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στο Ηράκλειο, με έναν άνδρα περίπου 70 ετών να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου.

Όπως δήλωσε στο ekriti.gr ο διοικητής του νοσοκομείου Κώστας Δανδουλάκης, τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιβεβαίωσαν χθες την παρουσία του ιού.

Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ακόμη ένας άνδρας, επίσης σε σοβαρή κατάσταση. Πρόκειται για έναν 75χρονο που είχε προσβληθεί από τον ιό ενώ βρισκόταν στην Αθήνα.

Την ίδια ώρα, θετική είναι η εξέλιξη για τον 69χρονο που είχε νοσηλευτεί στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ. Ο ασθενής έχει πλέον μεταφερθεί στην Παθολογική Κλινική, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σημαντική βελτίωση.

Στο Ρέθυμνο, η 62χρονη γυναίκα, που αποτελεί το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην περιοχή, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται πλέον ελεγχόμενη και την κλινική της εικόνα ιδιαίτερα θετική.

Μετά τα επιβεβαιωμένα περιστατικά, οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Ήδη πραγματοποιούνται ψεκασμοί στις περιοχές όπου καταγράφηκαν τα κρούσματα, ενώ έχουν τοποθετηθεί ειδικές παγίδες για τη συλλογή και τον έλεγχο κουνουπιών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει παρουσία του ιού στον πληθυσμό των κουνουπιών.

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