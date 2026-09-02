Τι θα φάμε σήμερα; Χορτόπιτα με φέτα και ανάλατη μυζήθρα

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Υλικά



Για 8 άτομα



100 ml ε.π. ελαιόλαδο



1 συσκευασία ζύμη σφολιάτα



400 γρ. βλίτα ή χόρτα εποχής



300 γρ. ανάλατη μυζήθρα, θρυμματισμένη



100 γρ. φέτα, θρυμματισμένη



½ ματσάκι μυρώνια, ψιλοκομμένα



4 αυγά



αλάτι, μαύρο πιπέρι

Διαδικασία



Βήμα 1



Σε νερό που κοχλάζει ρίχνουμε και βράζουμε τα βλίτα για 7΄-8΄. Τα σουρώνουμε και τα ρίχνουμε σε ένα μπολ με παγωμένο νερό. Μετά από 5΄ τα στραγγίζουμε πάρα πολύ καλά και τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια.

Βήμα 2



Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα. Λαδώνουμε ελαφρά ένα ορθογώνιο ταψί περίπου 35 × 25 εκ. Ανοίγουμε τη συσκευασία της ζύμης και στρώνουμε το ένα φύλλο, αφήνοντας τις άκρες να προεξέχουν ελαφρά.

Βήμα 3



Στο μπολ με τα χόρτα προσθέτουμε τη μυζήθρα και τη φέτα, τα μυρώνια, το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Χτυπάμε τα αυγά με αυγοδάρτη και τα ενσωματώνουμε στο μείγμα. Ρίχνουμε το μείγμα πάνω στη σφολιάτα και καλύπτουμε με το δεύτερο φύλλο. Γυρίζουμε τις άκρες προς τα μέσα και τις πιέζουμε καλά για να κλείσει η πίτα. Αλείφουμε την επιφάνεια με λίγο ελαιόλαδο και τη χαράζουμε ελαφρά σε κομμάτια.

Βήμα 4



Ψήνουμε για 40΄-45΄, μέχρι η σφολιάτα να φουσκώσει και να ροδίσει καλά.

Βήμα 5



Τη μεταφέρουμε σε τάπερ ή lunch box σε θερμοκρασία δωματίου.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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