Τι θα φάμε σήμερα; Κρύα σούπα με πιπεριά Φλωρίνης & light τυρί κρέμα

Υλικά (4-5 μερίδες)



1 κιλό ψημένες πιπεριές Φλωρίνης (συνολικά θα χρειαστούμε 2 βαζάκια των 500 γρ., καλά στραγγισμένα)



½ κιλό ντομάτες, καθαρισμένες από τη φλούδα τους



1 κ.σ. ελαιόλαδο



2 κ.σ. βαλσάμικο



1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα



φρέσκο πιπέρι, για το σερβίρισμα



λίγο ψιλοκομμένο σχοινόπρασο, για το σερβίρισμα



1 κ.γ. τυρί κρέμα light, για το σερβίρισμα



Προαιρετικά, λίγο νερό







Εκτέλεση



Βήμα 1: Βάζουμε όλα τα υλικά, εκτός από το σχοινόπρασο και το τυρί κρέμα, σε ένα μεγάλο μπολ και, με τη βοήθεια ενός ραβδομπλέντερ, τα πολτοποιούμε.



Βήμα 2: Αφού πολτοποιήσουμε τα υλικά, προσθέτουμε λίγο νερό, αν θέλουμε η σούπα να έχει πιο αραιή υφή.



Βήμα 3: Διατηρούμε τη σούπα στο ψυγείο για 2-3 ημέρες.



Βήμα 4: Σερβίρουμε προσθέτοντας το σχοινόπρασο, το πιπέρι και το τυρί κρέμα.

Διατροφική αξία ανά μερίδα



Ενέργεια: 174 kcal



Υδατάνθρακες: 16,4 γρ.



Πρωτεΐνη: 8,3 γρ.



Λιπαρά: 4,3 γρ.



Κορεσμένα λιπαρά: 0,7 γρ.







Πηγή: newsbeast.gr

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