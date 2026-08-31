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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Κρύα σούπα με πιπεριά Φλωρίνης & light τυρί κρέμα

τοματοσουπα
clock 08:52 | 31/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά (4-5 μερίδες)

1 κιλό ψημένες πιπεριές Φλωρίνης (συνολικά θα χρειαστούμε 2 βαζάκια των 500 γρ., καλά στραγγισμένα)

½ κιλό ντομάτες, καθαρισμένες από τη φλούδα τους

1 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. βαλσάμικο

1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

φρέσκο πιπέρι, για το σερβίρισμα

λίγο ψιλοκομμένο σχοινόπρασο, για το σερβίρισμα

1 κ.γ. τυρί κρέμα light, για το σερβίρισμα

Προαιρετικά, λίγο νερό



Εκτέλεση

Βήμα 1: Βάζουμε όλα τα υλικά, εκτός από το σχοινόπρασο και το τυρί κρέμα, σε ένα μεγάλο μπολ και, με τη βοήθεια ενός ραβδομπλέντερ, τα πολτοποιούμε.

Βήμα 2: Αφού πολτοποιήσουμε τα υλικά, προσθέτουμε λίγο νερό, αν θέλουμε η σούπα να έχει πιο αραιή υφή.

Βήμα 3: Διατηρούμε τη σούπα στο ψυγείο για 2-3 ημέρες.

Βήμα 4: Σερβίρουμε προσθέτοντας το σχοινόπρασο, το πιπέρι και το τυρί κρέμα.

Διατροφική αξία ανά μερίδα

Ενέργεια: 174 kcal

Υδατάνθρακες: 16,4 γρ.

Πρωτεΐνη: 8,3 γρ.

Λιπαρά: 4,3 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 0,7 γρ.



Πηγή: newsbeast.gr

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