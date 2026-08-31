Τι θα φάμε σήμερα; Κρύα σούπα με πιπεριά Φλωρίνης & light τυρί κρέμα

Υλικά (4-5 μερίδες)
1 κιλό ψημένες πιπεριές Φλωρίνης (συνολικά θα χρειαστούμε 2 βαζάκια των 500 γρ., καλά στραγγισμένα)
½ κιλό ντομάτες, καθαρισμένες από τη φλούδα τους
1 κ.σ. ελαιόλαδο
2 κ.σ. βαλσάμικο
1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα
φρέσκο πιπέρι, για το σερβίρισμα
λίγο ψιλοκομμένο σχοινόπρασο, για το σερβίρισμα
1 κ.γ. τυρί κρέμα light, για το σερβίρισμα
Προαιρετικά, λίγο νερό
Εκτέλεση
Βήμα 1: Βάζουμε όλα τα υλικά, εκτός από το σχοινόπρασο και το τυρί κρέμα, σε ένα μεγάλο μπολ και, με τη βοήθεια ενός ραβδομπλέντερ, τα πολτοποιούμε.
Βήμα 2: Αφού πολτοποιήσουμε τα υλικά, προσθέτουμε λίγο νερό, αν θέλουμε η σούπα να έχει πιο αραιή υφή.
Βήμα 3: Διατηρούμε τη σούπα στο ψυγείο για 2-3 ημέρες.
Βήμα 4: Σερβίρουμε προσθέτοντας το σχοινόπρασο, το πιπέρι και το τυρί κρέμα.
Διατροφική αξία ανά μερίδα
Ενέργεια: 174 kcal
Υδατάνθρακες: 16,4 γρ.
Πρωτεΐνη: 8,3 γρ.
Λιπαρά: 4,3 γρ.
Κορεσμένα λιπαρά: 0,7 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
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