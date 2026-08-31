ΟΦΗ - Κόντης: “Κάναμε λάθη που μας στοίχισαν, οι ομάδες κουράζονται τον Φλεβάρη”

Ο ΟΦΗ γνώρισε την ήττα με 2-1 από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Super League, σε ένα παιχνίδι όπου η κρητική ομάδα πλήρωσε τα λάθη της.

Ο Χρήστος Κόντης, μιλώντας στην κάμερα της NOVA μετά το τέλος της αναμέτρησης, στάθηκε στα λάθη που έκανε η ομάδα του και τα οποία κόστισαν, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη για μεγαλύτερη εξυπνάδα και αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια.

«Ξέραμε εξαρχής ότι είχαμε μπροστά μας ένα δύσκολο παιχνίδι, καθώς ο Άρης είναι δυνατός στην έδρα του. Εμείς ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη για τη νίκη», ανέφερε αρχικά ο τεχνικός του ΟΦΗ.

Ο Κόντης υπογράμμισε πως η ομάδα του κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό και να είναι καλή μέχρι το τελευταίο τρίτο του γηπέδου, όμως τα δύο γκολ που δέχθηκε, αλλά και τα λάθη που προηγήθηκαν, άλλαξαν τα δεδομένα της αναμέτρησης.

«Δυστυχώς, ενώ ελέγξαμε τον ρυθμό, ενώ ήμασταν καλοί ως το τελευταίο τρίτο, δεχθήκαμε δύο γκολ και μπορούσαμε να δεχθούμε και τρίτο από δικά μας λάθη. Κάναμε λάθη που μας στοίχισαν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το σημείο που προβληματίζει περισσότερο τον προπονητή του ΟΦΗ είναι η εικόνα της ομάδας στην τελική ζώνη του γηπέδου, εκεί όπου χρειάζεται μεγαλύτερη καθαρότητα στις αποφάσεις και καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών.

«Πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι ειδικά στο τελευταίο τρίτο, διότι σήμερα δεν ήμασταν καλοί εκεί», τόνισε.

«Οι ομάδες κουράζονται τον Φλεβάρη»



Ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε και στο απαιτητικό πρόγραμμα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν θεωρεί ότι η ομάδα του είναι ήδη επιβαρυμένη λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Αυγούστου.

«Δεν μπορώ να πω ότι μια ομάδα, μήνα Αύγουστο, με τέσσερα επίσημα παιχνίδια πως είναι φορτωμένη. Όχι, δεν είναι για μένα, οι ομάδες κουράζονται τον Φλεβάρη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναγνώρισε την ποιότητα του Άρη και έστειλε μήνυμα για την ανάγκη ο ΟΦΗ να εμφανίζεται περισσότερο ανταγωνιστικός απέναντι σε ομάδες με υψηλούς στόχους.

«Ήταν ένα απαιτητικό παιχνίδι απέναντι σε μια καλή ομάδα. Θα πρέπει να βρίσκουμε τις λύσεις απέναντι σε τέτοιες ομάδες, γιατί ο Άρης έχει στόχο την 5η θέση και για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί», κατέληξε ο τεχνικός του ΟΦΗ.

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