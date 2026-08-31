Σούπερ μάρκετ: Προσδοκίες για ανακούφιση από την μείωση των τιμών στα τρόφιμα

Ξεκινά από σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, η εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, στην οποία συμμετέχουν μέχρι στιγμής περισσότεροι από 1.660 κωδικοί προϊόντων. Η μέση μείωση των τιμών διαμορφώνεται περίπου στο 7%, ενώ οι σχετικές τιμές θα ισχύσουν για διάστημα από δύο έως τέσσερις μήνες, ανάλογα με το προϊόν.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, μεταξύ άλλων αλεύρι, γάλα, κρεατικά, σαμπουάν, απορρυπαντικά, βρεφικές πάνες και σχολικά είδη. Οι μειώσεις στους συγκεκριμένους κωδικούς κυμαίνονται από 5% έως 7%, ενώ μέχρι και την έναρξη της εφαρμογής προστίθενται νέοι κωδικοί.

Στους επώνυμους κωδικούς οι μειώσεις φτάνουν κατά μέσο όρο το 9%, ενώ στα κρέατα συμμετέχουν περίπου 100 κωδικοί, με τις τιμές να είναι κατά μέσο όρο 7,5% χαμηλότερες, με εξαίρεση το αρνί. Περισσότεροι από 350 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, με μειώσεις άνω του 7%, ενώ στα σχολικά είδη οι κωδικοί είναι περίπου 400 και οι μειώσεις ξεπερνούν το 10%.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να αναγνωρίζουν τα προϊόντα που συμμετέχουν μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αλλά και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «posokanei».

Εκπρόσωποι των καταναλωτών επισημαίνουν πάντως ότι οι μειώσεις αφορούν συγκεκριμένους κωδικούς και όχι το σύνολο κάθε κατηγορίας προϊόντων. Παράλληλα, τίθεται και ζήτημα διαφάνειας ως προς την προηγούμενη τιμή, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να συγκρίνει το πραγματικό όφελος.

Διαβάστε επίσης:

ΑΔΕΔΥ: Παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα με διεκδίκηση την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Χατζηδάκης για Ταμείο Ανάκαμψης: «Η αντιπολίτευση ζει σε άλλη χώρα – Η πραγματικότητα τη διαψεύδει»