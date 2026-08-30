Χαλκιδική: 60χρονος παραλίγο να πνιγεί με φαγητό σε πανηγύρι, σωτήρια παρέμβαση εθελοντών

Ένας 60χρονος στη Χαλκιδική παραλίγο να πνιγεί τρώγοντας το φαγητό του. Το περιστατικό συνέβη στο πανηγύρι στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής και ο ηλικιωμένος βρέθηκε αναίσθητος χωρίς κάποιον συγγενή του δίπλα του.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Χαλκιδικής μέλη της οποίας κλήθηκαν να βοηθήσουν τον άνδρα χτες γύρω στις 10 το βράδυ έλαβαν ειδοποίηση για αναίσθητο άτομο στον χώρο του λούνα παρκ.

«Φτάνοντας άμεσα στο σημείο, εντοπίσαμε έναν άνδρα περίπου 60 ετών στο έδαφος, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του και παρουσίαζε ακανόνιστη αναπνοή με μεγάλη δυσχέρεια. Καθώς δεν υπήρχαν οικείοι του στο σημείο ούτε πληροφορίες για το τι είχε συμβεί, οι διασώστες μας έδρασαν ακαριαία με:

- Έναρξη ΚΑΡΠΑ με χρήση ασκού αναζωογόνησης (Ambu) για τις εμφυσήσεις.

- Τοποθέτηση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED), ο οποίος μετά την ανάλυση ρυθμού δεν συνέστησε απινίδωση (μη απινιδώσιμος ρυθμός)» αναφέρει η ΕΟΔ Χαλκιδικής προσθέτοντας ότι η συνεχής και σωστή εφαρμογή της ΚΑΡΠΑ αποδείχθηκε σωτήρια.

«Η πίεση στον θώρακα είχε ως αποτέλεσμα να μετακινηθεί το ξένο σώμα που έφραζε τον αεραγωγό. Ο άνδρας τοποθετήθηκε σε πλάγια θέση ασφαλείας με παράλληλη χορήγηση οξυγόνου. Εκεί, ανέκτησε πλήρως τις αισθήσεις του και με έντονο βήχα απέβαλε ένα μεγάλο κομμάτι τροφής που είχε καταναλώσει, απελευθερώνοντας εντελώς την αναπνοή του» αναφέρει η ΕΟΔ Χαλκιδικής.

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