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ΚΡΗΤΗ

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρή 11χρονη - Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πισίνα ξενοδοχείου

πισίνα
clock 16:27 | 30/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του στην Κρήτη, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Χανίων.

Το άτυχο παιδί βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τους γονείς του, όταν εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Στο ξενοδοχείο έσπευσαν άμεσα τρεις γιατροί από ιδιωτικό πολυϊατρείο της περιοχής, οι οποίοι συνεργάζονται με το ξενοδοχείο, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 11χρονη δεν είχε τις αισθήσεις της και οι διασώστες ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής της στο Νοσοκομείο Χανίων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, περιπολικό της ΕΛΑΣ άνοιξε τον δρόμο στο ΒΟΑΚ, προκειμένου το ασθενοφόρο να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο νοσοκομείο.  Με την άφιξή της στα Επείγοντα, οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης. Ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και διασωστικού προσωπικού, το παιδί είχε ήδη καταλήξει.

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