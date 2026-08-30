Νεπάλ: Συνεχίζεται ο απολογισμός της καταστροφής – Αυξάνονται δραματικά οι νεκροί (βίντεο)

Περισσότεροι από 750 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, ενώ τουλάχιστον 16 νεκροί έχουν καταγραφεί στην Κίνα. Οι αρχές του Νεπάλ δίνουν μάχη με τον χρόνο, καθώς δυσκολεύονται να διαχειριστούν τον αυξανόμενο αριθμό των σορών που εντοπίζονται στις πληγείσες περιοχές.

Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Μεγάλο μέρος της προσπάθειας επικεντρώνεται στον εντοπισμό περισσότερων από 900 εργαζομένων σε υδροηλεκτρικά έργα, οι οποίοι αγνοούνται μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τις αρχές, διασώστες έχουν διοχετεύσει αέρα και έχουν ρίξει τρόφιμα μέσα σε μία σήραγγα όπου εκτιμάται ότι μπορεί να βρίσκονται εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επικοινωνία με ανθρώπους στο εσωτερικό της.







Το Νεπάλ προειδοποιεί τους διασώστες εναντίον νέας ανόδου του επιπέδου των υδάτων

Οι αρχές του Νεπάλ παρότρυναν σήμερα τις ομάδες έρευνας και διάσωσης που επιχειρούν να επιδείξουν «σύνεση» καθώς σημειώνεται νέα άνοδος του επιπέδου των υδάτων στην περιοχή των συνόρων με την Κίνα η οποία επλήγη από καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις την Τετάρτη.

Δύσκολη η πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές

Η βοήθεια φτάνει στο Νεπάλ, ωστόσο η διανομή της στους πληγέντες παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, δήλωσε στο BBC η μόνιμη συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών στη χώρα, Lila Pieters Yahia.

Όπως ανέφερε, οι ομάδες διάσωσης από την Ινδία και την Κίνα, που έφτασαν χθες στην περιοχή, επιχειρούν να ενισχύσουν τις προσπάθειες των τοπικών αρχών. «Ωστόσο, είναι δύσκολο να φτάσει η βοήθεια στους ανθρώπους, καθώς η πρόσβαση είναι εξαιρετικά δύσκολη», δήλωσε η Yahia.

Η κυβέρνηση έχει αρχίσει να μεταφέρει προμήθειες αεροπορικώς με ελικόπτερα, ενώ εξετάζεται και η χρήση drones, ώστε η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει ταχύτερα στις απομονωμένες περιοχές. «Οι καιρικές συνθήκες δεν μας βοηθούν», πρόσθεσε.

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