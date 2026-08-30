Περού: Σύλληψη φερόμενου αρχηγού της «Tren de Aragua» στη Χιλή

Η περουβιανή αστυνομία έθεσε υπό κράτηση χθες Σάββατο υπήκοο της Βενεζουέλας ο οποίος φέρεται να είναι ο επικεφαλής του βραχίονα της συμμορίας Tren de Aragua στη Χιλή, στο πλαίσιο τριμερούς επιχείρησης, σε συνεργασία με την αστυνομία της Χιλής και την ομοσπονδιακή αστυνομία των ΗΠΑ (FBI), ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Περού.

Ο Ιβελμέρι Αδόν Κολίνα Μαλντονάδο, γνωστός επίσης ως «R15», 48 ετών, καταζητείτο ιδίως για τη φερόμενη εμπλοκή του στην απαγωγή άλλου υπηκόου της Βενεζουέλας στην επικράτεια της Χιλής.

«Συνελήφθη χάρη σε επέμβαση ομάδας της αστυνομίας, με την υποστήριξη του FBI των ΗΠΑ και της PDI της Χιλής», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, ο στρατηγός Σέσαρ Αστουδίγιο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι «ο κακοποιός αυτός θα εκδοθεί στη Χιλή». Ο κ. Αδόν Κολίνα «ανήκει σε διακρατική οργάνωση γνωστή με το όνομα Tren de Aragua», πρόσθεσε.

Η σύλληψη έγινε χθες το πρωί, σε δρόμο στην πολυσύχναστη συνοικία Σαν Μαρτίν δε Πόρες, στο βόρειο τμήμα της Λίμας. Ο ύποπτος είχε στην κατοχή του πλαστά έγγραφα, σύμφωνα με την περουβιανή αστυνομία.







Ο επικεφαλής εγκληματολογικών ερευνών της αστυνομίας του Περού στρατηγός Μανουέλ Λοσάδα δήλωσε στον Τύπο πως «η είσοδός του (από τη Χιλή στο Περού) έγινε παράτυπα».

Το FBI και η περουβιανή αστυνομία υπέγραψαν τον Μάιο συμφωνία με σκοπό την «αντιμετώπιση του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος» με «συνεργασία και εξειδικευμένες έρευνες».

Η σύλληψη ανακοινώθηκε δυο ημέρες μετά τη σύλληψη στην Μπογοτά από την αστυνομία της Κολομβίας ενός από τους φερόμενους ως ηγέτες της Tren de Aragua στο Περού, που κατονομάστηκε ως Λουίς Σαούλ Πέρες Νιέτο, γνωστός με τα προσωνύμια «Πάες» ή «Ναϊρόμπι».

Η Tren de Aragua έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» οργάνωση από την κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η συμμορία θεωρείται πως ιδρύθηκε το 2014 στην ομώνυμη πολιτεία της Βενεζουέλας και, σύμφωνα με υπηρεσίες πληροφοριών, εξαπλώθηκε σε οκτώ κράτη της Λατινικής Αμερικής. Κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων, δολοφονίες, απαγωγές, ληστείες, διακίνηση ναρκωτικών και εκβιάσεις.

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