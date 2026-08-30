Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος σε έλεγχο της τροχαίας για αλκοτέστ

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Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά από έλεγχο της τροχαίας για αλκοτέστ. Ο έλεγχος της τροχαίας στον Άρη Μουγκοπέτρο έγινε στις 8 το πρωί στην οδό Μακρυγιάννη στο κέντρο της Αθήνας και διαπιστώθηκε θετικός στο αλκοτέστ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο Άρης Μουγκοπέτρος έτρεχε με το αυτοκίνητό του με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Μακρυγιάννη και οι άνδρες της Τροχαίας τον κυνήγησαν και του έκαναν σήμα προκειμένου να σταματήσει.

Όταν τον ακινητοποίησαν είδαν ότι ήταν σε άσχημη κατάσταση, του έκαναν έλεγχο αλκοτέστ και διαπίστωσαν ότι οδηγούσε μεθυσμένος.

Ο έλεγχος έδειξε 0.70 mg/l, ενώ το όριο είναι 0.25 και το όριο του αυτοφώρου 0.60 με συνέπεια ο γνωστός καλλιτέχνης να συλληφθεί.

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