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GOSSIP - LIFESTYLE

Τσολάκη: Το τρυφερό στιγμιότυπο με τον σύζυγό της κάτω από την πανσέληνο

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clock 20:00 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ελένη Τσολάκη θέλησε να μοιραστεί μία τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγό της, Παύλο Πετρουλάκη. Το ζευγάρι βρέθηκε σε βραδινή έξοδο και απαθανατίστηκε αγκαλιά, με τον νυχτερινό ουρανό και το φεγγάρι να δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ρομαντικό σκηνικό.

Στη συγκεκριμένη φωτογραφία, η παρουσιάστρια και ο σύζυγός της ποζάρουν έχοντας γυρισμένη την πλάτη στον φακό και κρατώντας ο ένας τον άλλον στην αγκαλιά του. 

Η Ελένη Τσολάκη και ο Παύλος Πετρουλάκης είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια, έχοντας δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια. Το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας το 2017, ενώ τον Μάρτιο του 2025 ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Μαρία, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.

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