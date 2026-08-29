Χανιά: Εκδήλωση μνήμης και τιμής για την κατεχόμενη Μόρφο της Κύπρου

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Μια ξεχωριστή εκδήλωση θρησκευτικής ευλάβειας και εθνικής μνήμης συνδιοργανώνουν κορυφαίοι φορείς των Χανίων, τιμώντας την ιστορία και τους ήρωες της μαρτυρικής Κύπρου.

Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 18:30, την παραμονή της εορτής του Αγίου Μάμα, θα τελεσθεί Εσπερινός στο ομώνυμο Εικονοστάσι, το οποίο βρίσκεται στο Πάρκο Μόρφου στα Λενταριανά (οδός Εμμανουήλ Δερουκάκη).

Ο Άγιος Μάμας αποτελεί τον Πολιούχο της κατεχόμενης πόλης της Μόρφου, κάνοντας τη συγκεκριμένη τοποθεσία σημείο αναφοράς για τον κυπριακό ελληνισμό της Κρήτης.

Τιμή στους Πεσόντες και τους Αγνοουμένους του 1974

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Χανίων, μετά το πέρας του Εσπερινού θα ακολουθήσει Τρισάγιο.

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Η δέηση θα τελεσθεί υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Κυπρίων αδελφών μας με καταγωγή από την επαρχία Μόρφου, οι οποίοι φονεύθηκαν ή εξακολουθούν να αγνοούνται από την τουρκική εισβολή του 1974.

Οι διοργανωτές

Η εκδήλωση αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία θεσμικών και εκκλησιαστικών φορέων, υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Κρήτης και Κύπρου:

Δήμος Χανίων

Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Σύλλογος Κυπρίων Χανίων

Η παρουσία των πολιτών θα αποτελέσει ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων της εισβολής, αλλά και μια ηχηρή υπενθύμιση του χρέους για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

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